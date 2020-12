Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 02/12/2020 15h42

Il semble que vous pourrez enfin habiller votre botarga Fall Guys comme l’un des personnages les plus puissants des jeux vidéo. Bien que pour le moment aucune information officielle, le compte Twitter du jeu a publié une image, où l’on peut voir une silhouette en forme de Doom Guy.

Le tweet du compte Fall Guys a mentionné qu’ils donneraient bientôt plus de détails à ce sujet. Considérant que la troisième saison de cette bataille royale est sur le point de commencer, il est probable que nous aurons plus d’informations à ce sujet dans les prochains jours.

… Il est temps de s’habiller BIENTÔT pic.twitter.com/XfkOwfpFNq – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 2 décembre 2020

Mediatonic et Fall Guys ne sont pas étrangers aux collaborations avec diverses entreprises du secteur. De Sonic et SEGA, en passant par Untitled Goose Game et House House Game, en passant par GRIS et Nomada Studio. Alors Voir un costume inspiré de Doom Guy avec l’aide de Bethesda ne serait pas une énorme surprise. De même, il a été révélé que le jeu compte déjà plus de 11 millions d’utilisateurs sur PC.

Via: Fall Guys

