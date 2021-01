Malgré les plus de 13 millions de jeux vendus, ses fondateurs auraient payé les conséquences de cette première mouvementée.

Cyberpunk 2077 était l’un des jeux les plus attendus de l’année, mais sa première dans les magasins du monde entier a fait sensation pour les raisons les moins attendues. Les bugs et la terrible version du jeu sur consoles ont provoqué une énorme polémique, des remboursements et le retrait du jeu dans des magasins comme le PlayStation Store; Et bien que CD Projekt annonçait il y a quelques jours que son action aventure et son rôle cyberpunk avaient dépassé les 13 millions de jeux vendus, retours compris dans ce compte, cette situation aurait fait des ravages sur les hauts dirigeants de l’étude, avec des pertes millionnaires qui étaient ils s’ajoutent à la perte de crédibilité et de prestige.

CD Projekt Red aurait déjà perdu plus d’un milliard de dollars Comme rapporté par le portail financier Bloomberg, au 15 décembre, CD Projekt Red avait pertes estimées à un peu plus d’un milliard de dollars. Ces données rejoignent une précédente que le même site partageait il y a quelques jours et dans laquelle ils exposaient que la valeur des actions de l’étude polonaise avait chuté de 33%, soit un tiers de leur valeur totale. Dans cette situation, l’impact des retours sur les magasins numériques PlayStation et Xbox reste à connaître.

Au vu des circonstances, certains analystes comme Tomasz Rodak de BOS Bank SA, estiment que la réputation de CD Projekt Red a été gravement endommagée. S’il est vrai que le studio peut surmonter le coup et nettoyer votre image, c’est quelque chose qui prendra beaucoup de temps et d’efforts. En fait, le rythme auquel les correctifs et les correctifs de Cyberpunk 2077 sont publiés est censé être un élément crucial dans sa mission consistant à définir le bon cours du jeu.

La tâche semble compliquée pour CD Projekt Red, d’autant plus en raison des recours collectifs que l’étude a reçus et même parce que ses propres actionnaires analysent la possibilité de poursuivre l’étude. Cependant, vous pouvez voir que les développeurs travaillent dur pour corriger ce lancement cahoteux et cherchent même des moyens de compenser les inconvénients.

