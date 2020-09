Le SSD de 825 Go de Playstation 5? Il se peut que sur le long terme nous soyons un peu courts si nous choisissons la version 100% numérique de la console, sans lecteur de disque. On ne le dit pas, il suffit de jeter un œil à ce qu’occuperont les premiers jeux Exclusif à la console, dont la taille a déjà été révélée sur le site officiel de la PS5.

Les jeux qui révèlent leur espace disque sont Les âmes du démon, la version standard de Spider-Man: Miles Morales et sa version Ultimate, qui comprend le Spider-Man original remasterisé. Ces données vont au moins nous aider à nous faire une idée de la taille de l’installation de celles qui viendront plus tard (et peut-être à décider d’acheter une PS5 avec un lecteur de disque ou 100% numérique).

Spider-Man: Miles Morales | Sony

Remake de Demon’s Souls: 66 GoSpider-Man: Miles Morales: 50 GoSpider-Man: Miles Morales (édition ultime): 105 Go

Si nous avons l’espace occupé par le système d’exploitation PS5 et le jeu Astro’s Playroom préinstallé, qui réduisent la taille libre sur le SSD, il semble que nous puissions avoir 10 à 12 jeux installés sur PS5 en même temps 100% numérique. Tout cela, si l’on compte sur cela, la moyenne de chaque jeu ne dépasse pas 100 Go.