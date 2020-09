One Piece: Guerriers pirates 4 est maintenant disponible en Nintendo Commutateur Depuis quelque temps déjà, il n’y a aucune excuse pour ne pas rejoindre le groupe de pirates au chapeau de paille le plus célèbre au monde. Ainsi, si nous faisons partie de ceux qui aiment recevoir en permanence du contenu supplémentaire, alors nous avons de la chance, car même si nous savions déjà Tueur rejoindrait ce jeu, ce n’est que jusqu’à présent que nous avons pu le voir en action grâce au dernière bande-annonce partagée sur les réseaux sociaux. Il ne laissera pas une marionnette avec une tête!

Killer montre ses mouvements les plus puissants dans la dernière bande-annonce de One Piece: Pirate Warriors 4

X Drake est l’un des pirates qui habitent ce monde couvert presque entièrement par mr, mais maintenant ce personnage arrivera dans One Piece: Pirate Warriors 4 en tant que dernier personnage inclus dans le premier pack de personnages du DLC payant de ce jeu. Cependant, pour rendre cette attente plus supportable, une nouvelle bande-annonce a maintenant été partagée par Bandai Namco nous montrant les mouvements de ce nouveau personnage, donc si nous mettons la main sur ce pass d’extension, nous pouvons y aller. réfléchir aux meilleures stratégies que nous pouvons adopter si nous décidons de jouer avec Killer. Et cela montre que c’est très puissant!

Voir également

De cette façon, nous ne pouvons qu’attendre un peu plus longtemps pour jouer avec ce nouveau personnage de One Piece: Pirate Warriors 4. Et qui aimeriez-vous rejoindre le jeu à travers le futur DLC que le jeu aura? Faites-vous partie de ceux qui passent à nouveau la caisse pour obtenir tous ces contenus téléchargeables ou, au contraire, êtes-vous simplement assez avec le contenu inclus dans le jeu de base?

La source

en relation