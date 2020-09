Image: One Piece MagazineKotaku EastEast est votre tranche de culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion de Japon, Corée, Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4h à 8h.

Lancé en 1997, One Piece est devenu le manga le plus réussi de tous les temps. Et cette année, il a des retombées.

Intitulé One Piece Episode A, le manga est basé sur la romanisation One Piece Novel A. Eiichiro Oda est, bien sûr, créé pour créer le manga original, mais ne fera pas ce spin-off. Au lieu de cela, il sera dirigé par Ryo Ishiyama et l’artiste Bochi de la renommée du Dr Stone.

Le slogan de l’image d’accroche ci-dessus se lit comme suit: « Comment a-t-il vécu? »

One Piece Episode A commencera la sérialisation dans le volume 10 de One Piece Magazine, qui est en vente aujourd’hui au Japon. Avec 54 pages, avec trois pages couleur, c’est un début assez important.

Selon Livedoor News, One Piece Magazine a commencé sa publication en 2017 dans le cadre du 20e anniversaire du manga.