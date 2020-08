Par Sebastian Quiroz

25/08/2020 09h37

Cette semaine aura lieu la soirée d’ouverture en direct, le dernier grand événement du Summer Game Fest, où nous aurons l’occasion de voir la première mondiale de la démo de Ratchet & Clank: Rift Apart pour la PS5.

Parmi toutes les annonces que Geoff Keighley prévoit de faire lors de l’événement virtuel, la démo de Ratchet & Clank: Rift Apart est sans aucun doute l’une des plus intéressantes, Il a également été confirmé que cette avance n’aura pas une sorte de réduction. Lorsque ce titre a été révélé lors de la présentation de The Future of Gaming, Sony l’a utilisé pour démontrer la puissance du SSD de la PS5 et comment il gère les temps de chargement presque inexistants.

Ne manquez pas la première mondiale de la démo @PlayStation 5 de Ratchet & Clank:

Rift Apart avec @insomniacgames # PS5 Regardez la soirée d’ouverture de @gamescom en direct, en streaming jeudi à 20 h CEST / 14 h HE / 11 h HP Regardez sur: https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/jPzzWO6Tiu – Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) 25 août 2020

Ratchet & Clank: Rift Apart n’a pas encore de date de sortie, mais étant donné qu’il s’agissait de l’un des jeux sortis en juin dernier, nous pourrions voir une sortie au cours de la première année de la console. De la même manière, nous vous rappelons que La soirée d’ouverture en direct aura lieu jeudi prochain, le 27 août à 13h00 (Heure de Mexico).

Dans des sujets connexes, lors de cette présentation, nous aurons également un premier aperçu de la deuxième saison de Fall Guys. De même, il a été confirmé que les Game Awards 2020 se dérouleront numériquement.

Via: Geoff Keighley

