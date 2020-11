Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 21/11/2020 22h01

Ça fait une semaine depuis Engrenages 5 a reçu l’incroyable mise à jour de nouvelle génération pour Xbox Series X et Series S, et maintenant le jeu recevra une autre énorme mise à jour avec l’arrivée de Opération 5: Hollow Storm. Ses développeurs la décrivent comme “la plus grande extension post-lancement à ce jour”, car elle comprend de nouvelles cartes, personnages, classes et plus encore.

«L’opération 5 nous ramène à ces vibrations de Gears 2 et 3. Nous avons ajouté des personnages emblématiques, de nouvelles cartes dont River et la toute nouvelle carte Nexus, le féroce Scorcher et bien plus encore. Nous avons repensé Horde et Escape en séparant les personnages des classes, en continuant avec des améliorations pour l’expérience PvP, en introduisant de nouveaux produits cosmétiques héroïques ainsi que le nouveau Tour of Duty. “

De plus, la peau de Gabe blindé est également disponible avec Opération 5, et est accessible à tous ceux qui ont terminé le tutoriel de Tactiques d’engrenages sur consoles ou PC.

Si vous êtes intéressé par plus de contenu pour l’histoire, rappelez-vous que Engrenages 5 recevra également une extension solo en décembre appelée Hivebusters, cela promet environ 3 ou 4 heures de contenu supplémentaire.

La source: Xbox

