Ordinateur portable HP OMEN X 2S avec une réduction de 1300 euros, une offre irrésistible dans les ordinateurs portables de jeu

Cet ordinateur portable complet et particulier est à 43% de réduction jusqu’à épuisement des stocks.

Le marché pour ordinateurs portables C’est très particulier, vous pouvez faire une liste judicieuse, contrastée, d’un grand nombre de modèles afin de discerner lequel est le meilleur d’entre eux par rapport au rapport qualité-prix, et dans une seule offre temporaire voir comment tout ce travail est démonté par le prix d’une offre unique. Celle que nous apportons aujourd’hui à notre section hebdomadaire nous dirions, si nous sommes autorisés à l’observer, que c’est une de ces offres qui secoue la liste d’achat prioritaire pendant toute sa durée; Eh bien, nous parlerions de l’ordinateur portable HP OMEN X 15 pouces est actuellement à 1699 euros à El Corte Inglés, un prix qui est loin d’être 2999 euros d’origine, et cela laisse ce modèle enthousiaste dans sa conception et sa proposition au prix de la gamme haut de gamme conventionnelle.

Une grande partie de notre enthousiasme relatif pour ce modèle vient des composants que HP a inclus dans son châssis; car c’est une équipe avec un GeForce RTX 2070 -max-Qcomme en charge du graphisme, une mémoire interne de 32 Go, 1 To de stockage SSD à haut débit et, peut-être le point faible de ce modèle, un processeur Intel i7-9750H de 9e génération. L’apparition de ce processeur de la dernière génération d’Intel nous aide à voir la raison de la réduction; Cependant, et comme nous l’avons déjà commenté dans d’autres textes, les changements de la neuvième à la dixième génération – et actuelle – en termes de jeux vidéo sont insignifiants, on parlerait d’une amélioration de 6% par rapport au modèle qui utilise le ordinateur portable dont nous parlons.

HP OMEN X 2S est un modèle enthousiaste dans le haut de gamme conventionnelNous avons évoqué très brièvement le châssis de ce modèle HP, mais c’est en lui que l’on retrouve toutes les particularités de celui-ci; ceux qui en font un modèle enthousiaste dans le haut de gamme conventionnel. L’OMEN X 2S comprend deux écrans FHD Dans sa conception, le supérieur et le principal est de 144 Hz et a un temps de réponse faible, le second, occupant une partie de l’espace communément alloué au clavier, mesure environ 6 pouces et est entièrement tactile et configurable en tant que bureau étendu, deuxième écran , ou affichage multimédia pour des éléments spécifiques. Du fait de l’apparition de ces écrans, le clavier et le pavé tactile ont été déplacés vers la partie inférieure du châssis vers une position reléguée; Heureusement, le clavier est très bon par rapport aux normes habituelles du monde des ordinateurs portables, avec une bonne sensation et un éclairage dédié.

Cependant, et ici nous arrivons à point faible de ce modèle, l’apparition de deux écrans compromet une section spécifique d’un modèle de bonne puissance comme celui-ci: autonomie loin d’un point de charge; qui à pleine capacité est d’environ 2-3 heures. Cette situation précaire ne se produit pas en utilisation normale, tandis qu’en utilisation intensive elle peut être résolue en limitant l’utilisation de l’écran secondaire; mais il est surprenant de voir comment cela augmente la consommation. En revanche, l’apparence de deux écrans, l’épaisseur relative du modèle, et le placement interne de ses composants, lui confèrent un bon refroidissement interne, bien que quelque peu prononcé en termes de volume, mais qui dépasse largement son objectif. On ferme donc ce texte, parlant d’un ordinateur portable de jeu avec une approche unique, et que, pour les 1699 euros auxquels on le trouve actuellement, nous considérons que c’est une proposition de prendre en compte Si vous recherchez un ordinateur portable avec cette gamme de composants internes et que vous pensez pouvoir profiter de ses avantages.

Acheter HP OMEN X 2S pour 1699 euros

En savoir plus: Deals, Notebook et HP Omen.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');