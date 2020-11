Le titre fonctionnera à 4K et 120fps sur Xbox Series X et a été mis à jour sur Xbox One et PC.

Probablement l’un des jeux vidéo plus beau jamais créé est Ori et la volonté des feux follets. Studios Moon a continué sur la voie tracée par son prédécesseur, Ori and the Blind Forest, et a publié un titre visible, mais aussi un délice jouable. Maintenant, le studio Microsoft a publié une nouvelle mise à jour gratuite, qui prépare également le jeu pour la prochaine génération.

Ori and the Will of the Wisps passera en 4K avec HDR et 120 fps sur Xbox Series XManquant seulement trois jours pour la sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, et Moon Studios voulait préparer le dernier opus d’Ori pour cette occasion. Grâce au nouveau patch, le jeu ira à 4K avec HDR et 120 ips en série X, et jusqu’à 1080p avec HDR et 120 ips en série S. Lo étrange est que l’étude garantit que dans la série S, le jeu peut aller à 4K et 60 fps, ce qui est curieux, car la console n’atteint que 1440p.

En dehors de cela, il est également intéressant de savoir que confirmer Ce que nous attendions il y a quelques jours: sur Xbox Series X, le jeu aura un mode qui rendra le jeu jusqu’à 6K et 60 fps, et redimensionnera l’image en 4K. De plus, sur Xbox Series X, vous recevrez améliorations visuelles. Bien sûr, à la fois dans les séries S et X, le jeu bénéficiera de temps de chargement plus rapides, un meilleur audio et une réponse instantanée au contrôle.

En plus de ces fonctionnalités, tous les utilisateurs de la famille Xbox ont reçu des améliorations pour le jeu et de nombreux bugs ont été corrigés pour améliorer l’expérience avec le titre. De plus, les utilisateurs de PC ont maintenant beaucoup plus d’options pour configurer le jeu vidéo et vous pouvez également trouver des améliorations dans l’audio, en plus de Moon Studios a également corrigé des bugs dans cette version.

Le jeu vidéo il est disponible pour la famille de consoles Xbox One, PC et Nintendo Switch, et est également disponible sur Xbox Game Pass. Le jeu bénéficiera de l’option de Livraison intelligente, donc sans être un jeu de lancement à utiliser, il accompagnera les séries X et S dès le premier jour. Vous pouvez en savoir plus en lisant notre analyse d’un titre que nous avons trouvé être une métroidvania exceptionnelle.

En savoir plus sur: Xbox Series S, Xbox Series X, Microsoft, Moon Studios, Ori and the Will of the Wisps et Xbox.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');