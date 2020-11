Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La plupart des jeux de la génération actuelle fonctionneront avec quelques améliorations sur Xbox Series X et Xbox Series S.Ori and the Will of the Wisps ne fera pas exception, car Moon Studios a préparé plusieurs optimisations pour son titre populaire.

À travers une déclaration, le développeur a révélé et expliqué toutes les améliorations que le jeu aura sur les nouvelles consoles Microsoft. La mise à jour pour Xbox Series X et Xbox Series S n’inclura pas seulement des améliorations, car le studio en a profité pour résoudre certains bugs.

Moon Studios n’a pas oublié les lecteurs pour PC, car il prépare également un patch pour permettre certaines améliorations du titre pour les ordinateurs.

Ori and the Will of the Wisps aura ces optimisations sur Xbox Series X | S

Grâce à sa dernière mise à jour, Ori and the Will of the Wisps sera plus beau que jamais sur les consoles de nouvelle génération. Le titre fonctionnera à 4K avec HDR et 120 fps sur Xbox Series X. De plus, il disposera d’un mode de suréchantillonnage pour atteindre éventuellement 6K et 60 fps.

Le titre présentera des graphismes et des éléments visuels de haute qualité, des temps de chargement plus rapides, un son à plage dynamique plus élevée et une livraison intelligente sur Xbox Series X. Le jeu fonctionnera avec les mêmes optimisations sur Xbox Series S, mais la résolution sera inférieure.

Ori and the Will of the Wisps fonctionnera sur la console économique à 1080p et 120 fps. La bonne nouvelle est qu’il y aura également un mode optionnel pour atteindre 4K et 120fps. Une option sera ajoutée pour définir la netteté sur les deux systèmes.

De plus, le titre aura la fonction d’accès rapide et la sauvegarde enregistre à partir du menu de pause. Voici une bande-annonce que Moon Studio a partagée pour montrer le jeu à 6K et 60 fps:

Ori and the Will of the Wisps aura également des améliorations sur PC

Les joueurs d’Ori and the Will of the Wisps sur PC bénéficieront également de l’arrivée de la prochaine génération. Le studio publiera une mise à jour pour activer un nouveau mode graphique de haute qualité, qui présentera des images plus nettes.

En outre, un mode graphique de faible qualité sera ajouté, permettant de meilleures performances sur les ordinateurs à faible spécification. Ces options peuvent être configurées à partir d’une nouvelle option dans le menu.

Des paramètres pour l’audio de haute ou basse qualité seront également ajoutés, permettant une meilleure expérience en fonction des capacités de l’équipement. Suppression de certains bogues pour éviter les plantages et autres problèmes mineurs.

Ori and the Will of the Wisps est disponible sur Xbox One, Nintendo Switch et PC. Il sera jouable sur Xbox Series X et Xbox Series S. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en lisant notre critique et en visitant ce lien.