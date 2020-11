Ce n’est pas quelque chose de nouveau, fin septembre on vous avait déjà dit que l’éditeur espagnol Meridiem Games serait en charge de distribuer les éditions physiques de Ori et la forêt aveugle et Ori et la volonté des feux follets. Cependant, nous connaissons maintenant de nouveaux détails sur son contenu qui, à coup sûr, raviront les collectionneurs.

Et c’est que le portail de vente de jeux vidéo, Wakkap, vient d’annoncer sur son profil officiel sur Twitter que le problèmes physiques d’Ori and the Blind Forest and Ori et The Will of The Wisps auront, en plus de la série déjà bien connue de cartes postales, des chemins et des pièces en édition limitée. Le tout à un prix de vente conseillé, qui tombe par rapport aux 40 euros initialement prévus, de 34,90 euros par match. Ensuite, nous vous laissons le tweet en question dans lequel ces devises sont affichées:

Grâce à @MeridiemGames, les précommandes d’Ori and the Blind Forest et d’Ori et The Will of The Wisps incluent une spectaculaire pièce en édition limitée pour seulement 34,90 €! Forêt aveugle👇https: //t.co/aSsSNIUbG5 Volonté des Wisps👇https: //t.co/MASEZRDdku pic.twitter.com/lIhGk1avNW – Wakkap (@wakkapoficial) 11 novembre 2020

Apparemment, et en l’absence de confirmation officielle de Meridiem Games, cette promotion sera exclusive à une série de magasins sélectionnés, sans savoir s’il s’agira d’une édition plus ou moins limitée. Pour l’instant, comptez-vous les obtenir? Nous attendons vos avis sur notre chaîne officielle sur Discord.

