L’acteur guatémaltèque était l’un des favoris pour jouer le personnage populaire de la saga créée par Hideo Kojima.

L’un des mystères de ces dernières années s’est confirmé et nous avons déjà celui choisi pour jouer Serpent solide sur grand écran. Être Oscar Isaac (Star Wars: The Rise of Skywalker, Dune) qui donne vie au personnage emblématique de la saga Metal Gear propulsé par Hideo Kojima sous le montage Konami. Cela a été annoncé depuis Sony Pictures exclusivement sur le portail Deadline, laissant également plusieurs détails du projet.

Comme on le sait depuis un moment, le film Metal Gear Solid sera réalisé par Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) et mettra en vedette Derek Connolly dans le scénario et Avi Arad dans la production. Un film souhaité par les fans de la saga et qui sera également supervisé par Hideo Kojima, créateur de l’une des licences les plus appréciées de l’industrie du jeu vidéo.

Oscar Isaac s’était précédemment photographié avec Hideo KojimaPour le moment, on ne sait pas quand la production de la bande commencera. Oscar Isaac est l’un des acteurs de la mode à Hollywood et son calendrier est de plus en plus serré, mais il semble que Sony Pictures commence à donner une grande priorité à l’une des adaptations cinématographiques les plus attendues du monde des jeux vidéo. Et ce meilleur ajustement sur grand écran.

L’acteur, né au Guatemala, a exprimé à plus d’une occasion son illusion de jouer à Solid Snake dans le film Metal Gear Solid et maintenant cela devient réalité. Entre autres rôles, nous avons vu Isaac dans la dernière trilogie Star Wars comme Poe Dameron, dans des films comme Triple frontière et bientôt nous le verrons jouer dans le adaptation de dune.

