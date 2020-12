2020 a été une année compliquée et marquée, sans aucun doute en raison de la pandémie qui a frappé toute la planète à cause du COVID-19. Avec seulement quelques semaines à terminer, Google a voulu faire ressortir un liste des recherches les plus importantes au cours des mois précédents.

Comme vous vous en doutez, des sujets tels que «Coronavirus» ou «Symptômes de coronavirus» sont parmi les plus recherchés sur Google. Cependant, si nous regardons la catégorie «Où acheter», nous serons surpris. S’il est vrai que le papier hygiénique, et l’un des produits les plus précieux pendant les premières semaines de confinement, pourrait figurer sur la liste, il l’a finalement été ‘où acheter PS5‘qui a remporté le prix du plus recherché avec le terme “Où acheter” sur Google.

DualSense | Sony

Et c’est que même si cela peut paraître absurde, aujourd’hui, il est pratiquement impossible d’acheter une PlayStation 5 dans l’une des chaînes de magasins bien connues, une situation qui est loin de celle vécue en 2013 avec PlayStation 4 ou mi-2000 avec PS3. Sony a promis de renouveler le stock de sa plateforme au cours des premiers mois de 2021, et peut-être avec un peu de chance, également pendant les semaines restantes de l’année.

La PlayStation 5 est devenue un succès retentissant moins d’un mois depuis son arrivée officielle sur le marché. La nouvelle console Sony est disponible en deux modèles. La l’édition standard est au prix de 499 euros et il a un lecteur Blu-Ray. D’autre part, la version la moins chère de la console coûte 399 euros, étant Édition numérique PlayStation 5 pour une utilisation exclusivement axée sur le contenu multimédia.

PlayStation 5 a un catalogue de lancement intéressant dans lequel on trouve des œuvres telles que Demon’s Souls Remake ou Spider-Man Miles Morales. Ahead attend un avenir plein de grandes nouveautés mettant en vedette des noms aussi puissants que Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West ou God of War Ragnarok, entre autres.