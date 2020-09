Le croisement Fortnite avec Marvel se poursuit avec la saison 4 ayant récemment reçu la mise à jour 14.10 qui a ajouté Stark Industries. En plus de l’arrivée de Stark Industries, les joueurs doivent également relever de nouveaux défis de la troisième semaine. Et, suite à l’arrivée de nouveaux objectifs, de nombreux les gens se demandent: où est le trophée de Wolverine? Ici, vous découvrirez où le trouver sur Dirty Docks afin que vous puissiez vous rapprocher du déverrouillage du skin Wolverine.

Les autres défis de la troisième semaine pour Fortnite incluent la recherche de coffres à Steamy Stacks, la visite de Panther’s Prowl (la statue de la panthère noire) et l’élimination d’Iron Man chez Stark Industries. Cependant, alors que ces défis viennent tout juste d’arriver, les joueurs recherchent le membre disparu et le plus célèbre des X-Men depuis le début de la saison 4.

Nous devions auparavant trouver des griffes, puis nous avons trouvé un cimetière de têtes de sentinelles, et maintenant vous devez savoir où se trouve le trophée de Wolverine à Dirty Docks.

Où est le trophée de Wolverine à Fortnite?

Le trophée de Wolverine se trouve dans Fortnite à Dirty Docks.

Le trophée de Wolverine se trouve à Dirty Docks à Fortnite, et tout ce que vous avez à faire est de vous y rendre et d’entrer dans une salle de stockage.

Vous trouverez cet espace de stockage dans le bâtiment qui est déconnecté du complexe principal de Dirty Docks, et tout ce que vous avez à faire est de faire le tour du fond et d’entrer à l’intérieur.

Une fois que vous êtes entré dans le bâtiment, entrez par la première porte sur votre droite et vous trouverez le trophée de Wolverine qui est une tête de sentinelle.

Brisez simplement la caisse devant l’étagère et à côté des tonneaux, et vous trouverez la tête Sentinel sur l’étagère la plus basse.

Et c’est tout ce que vous avez à faire pour terminer le défi Wolverine de la troisième semaine.

