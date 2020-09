Fortnite Season 4 est une collaboration entre Marvel et Epic Games, et cela a abouti à l’ajout d’une pléthore de super-héros à la liste de bataille royale. Il y a un tas de skins et d’armes que vous pouvez obtenir, et beaucoup de gens se demandent: où est Mjolnir dans Fortnite? Ici, vous découvrirez comment ramasser l’arme en tant que Thor.

En ce qui concerne l’emplacement de Mjolnir à Fortnite, vous le trouverez au nord de Weeping Woods et au sud-ouest de Salty Springs. Bien que l’arme soit relativement petite, vous pourrez facilement trouver l’énorme gouffre dans lequel elle se trouve.

Maintenant, pour le récupérer, vous devez être habillé en Thor. Vous ne pouvez pas choisir l’arme légendaire comme n’importe quel autre skin, vous devez porter la tenue qui est le dieu nordique du tonnerre.

Une fois que vous avez trouvé Mjolnir et que vous êtes habillé en Thor, tout ce que vous avez à faire est d’approcher l’épée dans la pierre et d’appuyer sur le bouton à l’écran pour le ramasser.

Vous pouvez trouver l’emplacement exact de Mjolnir indiqué sur la carte dans l’histoire originale ci-dessous.

Histoire originale:

La saison 4 de Fortnite approche à grands pas malgré la bataille qui a suivi entre Epic Games et Apple. Nous savons grâce à des fuites et à une confirmation officielle qu’il y aura un thème Marvel, mais maintenant le marteau de Thor a officiellement atterri dans le paysage de la bataille royale. Ici, vous découvrirez où et comment trouver l’emplacement du marteau de Thor à Fortnite, ainsi que si vous pouvez l’utiliser.

La mauvaise nouvelle pour les joueurs iOS est qu’ils ne pourront pas télécharger la mise à jour de la saison 4 pour Fortnite en raison du conflit susmentionné entre Apple et Epic Games. C’est décevant pour les joueurs mobiles, mais tout le monde sur PC et consoles ira bien.

Et, si vous êtes fan de teasers, vous découvrirez ci-dessous où et comment trouver le marteau de Thor.

FORTNITE: Quand vous obtiendrez la tenue Tart Tycoon

Comment trouver l’emplacement du marteau de Thor dans Fortnite?

Vous trouverez l’emplacement du marteau de Thor à Fortnite près de Salty Springs.

Rendez-vous simplement à Salty Springs, puis dirigez-vous vers le sud jusqu’à ce que vous trouviez l’emplacement du marteau de Thor à Fortnite.

Vous pourrez voir Mjolnir très facilement grâce à un énorme gouffre dans le sol avec l’arme emblématique qui dépasse.

Si vous avez du mal à le trouver, vous pouvez trouver l’emplacement exact indiqué sur la carte ci-dessous.

Pouvez-vous utiliser le marteau de Thor dans Fortnite?

Non, vous ne pouvez pas utiliser le marteau nouvellement trouvé de Thor dans Fortnite.

Vous pouvez vous approcher du marteau de Thor dans Fortnite, mais il est impossible de l’utiliser ou de le détruire.

Cela n’est pas surprenant car – tout comme l’épée dans la pierre – Mjolnir ne peut être ramassé que par ceux qui en sont dignes.

Et regardons la dure vérité froide, aucun d’entre nous n’est digne de brandir le boomerang emblématique. 2020 l’a pratiquement prouvé.

WARZONE: À quelle heure est l’événement Black Ops Cold War?

Il est possible que lorsque la saison 4 commence, quelque chose se produise dans le gouffre. Thor pourrait éventuellement sembler récupérer sa bien-aimée, ou quelque chose d’autre tout aussi magnifique pourrait se produire.

Dans d’autres nouvelles, où se trouve le bureau de Jennifer Walters à Fortnite? Tous les défis de peau She-Hulk