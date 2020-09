Call Of Duty Warzone devrait entrer dans la saison 6 le 30 septembre, mais avant cela, il y a une nouvelle mission intel que les fans doivent accomplir. Les péchés du père est l’un des plus difficiles à ce jour, car il vous oblige à trouver et à utiliser des cartes-clés, et vous découvrirez ici comment accomplir les six tâches en sachant où trouver tous les emplacements des renseignements sur les péchés du père.

Warzone est actuellement au milieu de la saison 5, et c’est ce qui a ouvert le stade de Verdansk pour que les joueurs puissent l’explorer librement. Certains des emplacements pour les Sins of the Father intel sont à l’intérieur du stade de Verdansk, et c’est ici que vous aurez besoin des cartes-clés.

Mais, avant de vous soucier des cartes-clés, vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape pour chaque objectif Intel et où il vous oblige à aller.

Warzone Sins of the Father Lieux d’Intel

L’emplacement des premiers Sins of the Father intel dans Call Of Duty Warzone est au château de la prison.

Afin de trouver les premiers Sins of the Father intel, vous devez vous rendre en haut à droite de la prison pour trouver l’emplacement illustré.

Cela vous récompensera avec 2500 XP.

Intel 2

La mission 2 dit qu’un système de vidéosurveillance près du métro a peut-être repéré quelque chose et que vous devez être à l’extérieur du métro plutôt qu’à l’intérieur.

Près de l’entrée du métro, vous verrez une caméra à l’extérieur d’un bâtiment. Il vous suffit de l’approcher et de collecter les informations.

Intel 3

Pour la troisième mission sur six, on vous dit qu’une cargaison a été déplacée du métro.

L’emplacement des troisièmes Sins of the Father intel est à l’intérieur de l’Atlas Superstore.

Vous pouvez trouver la pièce où elle est marquée sur la capture d’écran ci-dessous, mais sachez qu’elle se trouve à côté d’un ours en peluche et d’un matelas.

Intel 4

À partir de la quatrième mission, toutes les pièces peuvent être trouvées dans et à l’intérieur du stade.

Le quatrième Sins of the Father Intel se trouve à l’extérieur du stade de Verdansk dans Warzone où il se trouve à l’intérieur d’un des camions Atlas.

jentel 5

La mission cinq est la partie la plus difficile à collecter car vous avez besoin d’un code d’accès pour la suite 320.

Vous aurez besoin de trois cartes-clés pour entrer dans la suite et, une fois que vous y êtes, vous devez récupérer les informations sur chacun des panneaux d’affichage.

Intel 6

Le dernier Sins of the Father intel location se trouve à l’intérieur du parking du stade Verdansk de Warzone.

Mais, pour déverrouiller la porte où les informations finales sont cachées, vous avez besoin de la carte d’accès P2-16.

Une fois que vous avez obtenu cette carte, vous pouvez entrer dans la porte et récupérer les informations de l’ordinateur.

Pour vous aider à trouver des cartes-clés pour les missions 5 et 6, vous pouvez regarder une vidéo utile de M. Middi qui montre chaque emplacement des 13 cartes-clés disponibles.

