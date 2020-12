Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 23/12/2020 09h05

La console KFC est réelle. Bien que cela puisse sembler une blague avant le 28 décembre, la chaîne de restauration rapide a partagé les premiers détails de la KFConsole, qui prend en charge 240 ips, 4K, le lancer de rayons, la réalité virtuelle et même une cabine dédiée pour chauffer le poulet frit.

Cette console a été révélée un jour après le grand événement Sony, où la PS5 a été présentée pour la première fois, beaucoup d’entre nous ont pris cette annonce comme une simple blague qui tentait de capitaliser sur la conversation du moment. Cependant, KFC a récemment partagé plusieurs détails techniques sur la console. Cette pièce a un châssis personnalisé Cooler Master NC100, comprend un Intel Nuc 9 et un GPU avec technologie Asus qui peut être échangé. Il dispose également de deux disques SSD Seagate BarraCuda de 1 To qui ont «des vitesses six fois plus rapides qu’un NVMe PCIe».

Ci-dessous vous pouvez voir une petite galerie d’images de la console:

Cependant, son point le plus attractif c’est une cabane dédiée à garder votre poulet frit au chaud en tout temps. De cette façon, vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’avoir faim en jouant à nouveau au jeu. Voici la description officielle de cette pièce importante:

«Ne risquez plus de laisser refroidir votre poulet grâce à la chambre de poulet brevetée. Grâce au système de chaleur naturelle et de circulation d’air, vous pouvez désormais vous concentrer sur le jeu et déguster du poulet chaud et croustillant entre les parties. “

Les guerres de console sont 𝒐𝒗𝒆𝒓. Présentation de la KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip – KFC Gaming (@kfcgaming) 22 décembre 2020

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie ni de prix, mais compte tenu de tout ce que la KFConsole peut faire, elle ne sera probablement pas bon marché. C’est réel? Probablement pas, mais compte tenu de tout ce que KFC a fait pour garder cette blague à jour, peut-être que nous verrons cela se matérialiser à l’avenir. Ne vendez pas votre PS5 ou Xbox Series X | S pour acheter la KFConsole.

Via: KFC

