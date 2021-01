Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 06/01/2021 11h05

Outriders, le prochain grand match de People Can Fly, a de nouveau été retardé. Grâce à une déclaration d’aujourd’hui, il a été révélé que ce titre ne sera plus disponible le 2 février 2021, comme prévu, et maintenant Il arrive sur Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC jusqu’au 1er avril 2021.

Le message publié sur le compte Twitter officiel du jeu a également révélé que une démo sera disponible le 25 février, qui nous permettra de profiter des premières heures de jeu avec les quatre classes disponibles, en solo ou en coopération. De même, tous les progrès que vous faites dans cet aperçu peuvent être reportés dans la version finale. Voici ce qui a été commenté:

«Nous avons décidé de déplacer la date de sortie des Outriders au 1er avril 2021 (sans blague). Nous prendrons ce temps supplémentaire pour affiner le jeu et nous concentrer sur la fourniture d’une expérience de jeu fantastique au lancement. “

Une mise à jour importante concernant les Outriders. pic.twitter.com/HHZrq5GIik – Outriders (@Outriders) 6 janvier 2021

Il semble qu’aucun studio ne souhaite un lancement aussi compliqué que Cyberpunk 2077 le mois dernier. De cette façon, People Can Fly utilisera le temps supplémentaire pour s’assurer que la meilleure expérience possible nous parvienne. le 1er avril 2021.

Via: Outriders

