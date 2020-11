Le jeu People Can Fly et Square Enix arrivera sur les plateformes actuelles et sur PS5 et Xbox Series le 2 février.

Le développement d’Outriders ne s’arrête pas un instant en vue de sa sortie en février, et comme de coutume ces derniers mois, Les gens peuvent voler Oui Square Enix Annoncez un nouveau live axé sur le jeu pour cette semaine. Le 5 novembre prochain sera diffusé le quatrième épisode de la transmission d’Outriders, un programme qui se concentrera sur quelque chose que nous voulions tous savoir, et qui n’avait pas été couvert jusqu’à présent: la fin de partie des Outriders.

Dans un communiqué de presse, le distributeur Koch Media confirme que le prochain direct d’Outriders “fournira aux joueurs en savoir plus sur le contenu post-campagne passionnant qui les attend. »Ainsi, le quatrième programme de l’étude se concentrera sur les expéditions, ces contenus qui nous attendent à la fin de l’aventure, et qui mettront à l’épreuve les joueurs avec défis de haut niveau. Vous pouvez voir un petit aperçu avec la vidéo que nous vous proposons au début.

Mais il y aura aussi du temps pour revoir une autre des classes du jeu. A cette occasion, People Can Fly nous proposera une analyse approfondie de la quatrième classe, le technomancien, un chasseur explosif que nous avons connu pour la première fois lors de la troisième émission d’Outriders offerte en août. Pour finir, et comme d’habitude, l’étude se clôturera avec quelques Réponses aux questions fréquemment posées de la communauté des joueurs.

Le quatrième épisode d’Outriders débutera le 5 novembre à 18h00 (heure de la péninsule espagnole) / 11h00 (heure du CDMX), et pourra être suivi via la chaîne Square Enix Twitch. Nous vous rappelons qu’Outriders sera mis en vente le 2 février 2021 et qu’il proposera la mise à niveau vers PS5 et Xbox Series X et S gratuitement pour ceux qui l’acquièrent dans la génération actuelle. Si vous voulez mieux savoir ce que propose cette aventure, ne manquez pas nos impressions d’Outriders.

