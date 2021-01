Depuis quelques années, de nombreux joueurs attendent la proposition de Blizzard, Overwatch 2. La raison de cela? Le jeu de tir est adapté pour offrir aux joueurs non seulement l’action de la pièce, mais aussi pour s’adapter aux nouveautés que l’histoire présentera et que les personnages de la pièce proposeront sans aucun doute. Bien sûr, il semble que l’idée de sa première cette année pourrait pas vraiment parmi les plans de Blizzard.

Après son annonce officielleOverwatch 2 a été l’un des grands mystères de l’entreprise. Après tout, nous n’avons pas eu de confirmation officielle qui a révélé que nous l’aurons bientôt. Et il semble que même eux ne soient pas très sûrs car, selon une nouvelle rumeur, le développement des travaux se déroulerait très lentement, ce qui serait causé par la situation actuelle avec le coronavirus.

Lucio dans Overwatch 2 | Tempête De Neige

Comme indiqué par un streamer connu qui a déjà divulgué des informations sur le travail à des occasions précédentes, le studio envisagerait de devoir retarder le travail en interne. Bien sûr, rien n’est certain pour le moment, mais cela pourrait être l’un des gros problèmes à présenter, même si pour l’instant nous devons attendre le blizzcon pour savoir ce qui se passe avec le travail.

En attendant, nous vous rappelons qu’il est possible de jouer Overwatch sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. C’est une proposition intéressante qui sait nous mettre à l’épreuve avec différents modes de jeu, des héros uniques et, bien sûr, toutes sortes de moments épiques dans les différents scénarios qui nous sont présentés avec un style unique et de bonnes nouvelles.