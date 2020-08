Il y a encore beaucoup d’acteurs qui apprécient la grande proposition présente dans Overwatch, Le multijoueur spectaculaire de Blizzard qui nous met à l’épreuve avec ses modes de jeu et toutes sortes de mécanismes surprenants. Mais il y a ceux qui ne peuvent pas perdre de vue leur prochaine proposition qui stipule que Overwatch 2 sera une grande révolution à la fois pour un joueur et dans le multijoueur.

En attendant de nouveaux détails officiels, les récents mouvements de la société pourraient laisser entendre que les joueurs ils auraient la possibilité de personnaliser leurs skins. C’est du moins ce qu’indique une enquête récemment révélée dans laquelle l’entreprise semble intéressée par cette option. Bien que oui, il semble être réservé aux peaux légendaires.

Cette enquête a été trouvée par certains joueurs en Allemagne, qui semblent indiquer que l’entreprise mesurerait l’intérêt pour cette fonctionnalité. Mais malheureusement, ce n’est pas un élément sûr pour cette proposition, mais il faudra attendre encore un peu pour connaître les vrais projets de cette entreprise et, surtout, les secrets qui se cachent derrière le développement.

Overwatch 2 est actuellement en développement, tandis que sa première partie est déjà disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. Actuellement, il est présenté comme l’un des tireurs avec plus d’opportunités pour les joueurs où chaque héros a des capacités uniques et toutes sortes de propositions jouables qui conviennent à chaque joueur.