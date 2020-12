Bien sûr, «il reste encore beaucoup à faire» jusqu’à son arrivée, précise Jeff Kaplan.

Overwatch Il a été l’un des plus grands succès multijoueurs de cette dernière génération, avec des millions de joueurs derrière, et a même remporté le prix du jeu de l’année lors de son lancement. Et s’il y a quelque chose que les fans de Blizzard attendent avec impatience, ce n’est rien d’autre que la première d’Overwatch 2. Son lancement est peut-être encore un peu loin, mais le réalisateur Jeff Kaplan confirme que le jeu sera présent à la prochaine BlizzCon en février, et promet d’offrir des nouvelles.

Nous voulons que ce jeu soit génial pour vous Jeff Kaplan“Je sais que beaucoup d’entre vous ne s’attendaient pas à ce que cela apparaisse”, déclare Kaplan dans la dernière mise à jour vidéo (via VG247) du studio Overwatch. “Comme vous le savez, notre objectif est Overwatch 2, dont nous reparlerons plus en février avec BlizzCon Online. “Bien que” parler “semble un peu ambigu, le réalisateur garantit que nous verrons des nouvelles du jeu, bien que sa première est loin encore.

“Nous sommes impatients de vous parler d’Overwatch 2, nous voulons vous en montrer plus d’Overwatch 2. Nous savons que cela fait longtemps, nous savons que nous avons été très silencieux, et il y a encore beaucoup à faire [hasta su llegada], juste pour modérer les attentes. Mais nous travaillons extrêmement dur, nous voulons que ce jeu soit génial pour vous, à la fois le jeu en cours et la suite en cours. “

La vérité est que Blizzard n’a pas offert beaucoup d’informations sur Overwatch 2 après l’annonce du jeu en novembre 2019. Avec la promesse de son directeur que nous aurons des nouvelles en février, les fans d’Overwatch ont sûrement déjà marqué sur leur calendrier le 19 février, date de début de la BlizzCon Online. Une suite qui semble offrir de nouvelles fonctionnalités dans les villes et les cartes du premier jeu.

