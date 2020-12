L’un des moments les plus attendus pour Joueurs Overwatch Et, bien que le travail ait toujours de bonnes propositions pour nous, rien de mieux que de pouvoir obtenir des skins incroyables concentrés sur les personnages que nous aimons le plus. Tout cela toujours inspiré par l’événement qui se déroule. A cette occasion, avec le retour d’Inverlandia 2020.

Il est temps de se préparer à célébrer ces incroyables soirées avec style avec nos personnages préférés. Pour cela, la société Blizzard propose des décorations de Noël, toutes sortes d’objets et, bien sûr, de nouvelles peaux pour les personnages que nous aimons le plus et même ceux qui, bien que récemment arrivés, rejoignent cette période tendre de l’année.

Bien sûr, ceux-ci ne viennent pas seuls, mais avec eux viennent également certains des modes les plus attendus par les joueurs. Et il n’y a rien de mieux que le combat de boules de neige avec Mei ou même essayer de surpasser le yéti avec ce curieux personnage. Mais à tout cela s’ajoute un nouveau mode de jeu qui vient avec “Fatal Freeze”. Un nouveau test de compétence que les joueurs apprécieront à coup sûr.

C’est le moment idéal pour profiter de cette belle proposition qui sera présente dans Overwatch jusqu’au 5 janvier. Mettez vos compétences à l’épreuve et profitez de cette excellente proposition présente dans PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. Profitez de toutes sortes de coffres à butin et n’hésitez pas à tester vos compétences avec les nouveaux modes ou même les jeux qui, à ce jour, ont été un succès.