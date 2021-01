Avec la conclusion de l’événement de Noël Overwatch, il y a la déroute classique des joueurs qui quittent le jeu Activision-Blizzard jusqu’au prochain événement. Peut-être parce que Blizzcon est proche (on se souvient qu’il a lieu les 19 et 20 février), ou peut-être parce qu’il est intéressant de garder les joueurs actifs face à une annonce présumée de la date d’Overwatch 2 pendant l’événement, le fait est que le La Californie a déjà annoncé un nouvel événement de défi afin que les joueurs ne soient pas longtemps sans jouer leur Hero Shooter. Prochaine destination Kanezaka, la nouvelle carte Overwatch.

Voyagez au Japon avec la nouvelle carte Overwatch et le défi Kanezaka

Le dragon se réveille. Jouez au défi Overwatch Kanezaka le 12 janvier! pic.twitter.com/C545E093CH – Overwatch (@PlayOverwatch) 11 janvier 2021

Pendant trois semaines, du 12 au 25 janvier, le défi Kanezaka sera actif, ce qui en plus des récompenses typiques d’un avatar, d’un spray et d’un skin pour Hanzo, que nous obtiendrons en remportant trois, six et neuf matchs, cette fois nous apporte également le nouvelle carte, Kanezaka, de la catégorie Deathmatch. Une grande carte, avec de nombreux coins et recoins, un café pour chats et beaucoup, beaucoup de choses japonaises, axées sur des matchs à élimination directe ou par équipe.

Généralement, ces défis sont également accompagnés d’une campagne de récompenses supplémentaires pour regarder des émissions sur Twitch, mais pour le moment, Activision-Blizzard n’a pas donné de détails à ce sujet. Quoi qu’il en soit, vous avez trois longues semaines devant vous pour obtenir ce look cool de Hanzo en lunettes de soleil.

