Bien que de nombreux joueurs attendent déjà l’arrivée de Overwatch 2, Blizzard montre qu’il n’oublie pas le titre qui a tout déclenché. Après tout, Overwatch profite actuellement de la proposition présente lors de son événement d’hiver et garanti d’avoir toutes sortes de surprises pour les joueurs. Au moins cela est démontré par l’arrivée d’une nouvelle carte.

Appelé Kanezaka, ce nouveau mode est élevé pour le Deathmatch. La raison de cela? L’intention de la société cette fois a été d’offrir aux joueurs une carte dans laquelle ils apprécient simplement l’action. Ils n’essaient pas de rechercher cette dose de cachette et de laisser passer le temps, mais c’est l’une de ces propositions dans lesquelles l’action est plus que bienvenue.

La carte est actuellement disponible pour tous les joueurs ayant accès au serveur de test. De cette façon, si les joueurs qui peuvent y accéder profitent d’une expérience parfaite, alors il sera temps pour moi d’atteindre la version finale. J’essaie simplement de faire en sorte que tous les joueurs aient une impression positive de cette nouvelle carte.

Concernant Overwatch 2, pour le moment, nous n’avons pas de données sur ce qui pourrait arriver ou non dans le futur, mais nous devrons continuer à attendre pour voir ce qui pourrait arriver. En attendant, il est temps de continuer à profiter de la grande proposition d’Overwatch en PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. C’est l’un des shooter les plus réussis et dans lequel les héros parviennent à capter l’attention de chaque joueur avec leurs capacités uniques et surprenantes.