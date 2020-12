Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

À plusieurs reprises, nous vous avons informé que 2020 a été une année très spéciale pour Pac-Man. La mascotte emblématique de Banda Namco a fêté ses 40 ans depuis sa création par Namco au cours des derniers mois et pour le célébrer, plusieurs annonces importantes ont été faites concernant la franchise. Bon, comme on vous le disait il y a des semaines, il y en avait un de plus réservé pour la fin de l’année, puisqu’il vient d’être reconnu comme l’un des personnages les plus importants de l’industrie du jeu vidéo.

Cette nomination a été prise par le biais de Comic-Con International, une organisation vouée à la promotion d’une appréciation de la bande dessinée et des formes d’art de la culture populaire, entraînant la participation à des événements, des expositions et des musées afin de célébrer les contributions de ce divertissement à l’art et à la culture.

Eh bien, l’organisation a organisé une cérémonie nommant Pac-Man comme le deuxième personnage à être intronisé au Temple de la renommée du musée Comic-Con. Comme vous pouvez le voir, c’est la deuxième fois que cette cérémonie a lieu. Pour vous donner une idée de l’importance de ce rendez-vous, nous vous informons que l’autre icône trouvée dans ce Hall of Fame est Batman, le chevalier noir.

Dans le cas où vous l’avez manqué: c’est ainsi que Bandai Namco a célébré le 40e anniversaire de Pac-Man.

Comic-Con a préparé une cérémonie virtuelle unique pour célébrer Pac-Man

L’événement d’investiture était très spécial, non seulement parce qu’il s’est déroulé virtuellement et a permis à tout le monde de faire partie de l’événement mémorable, mais aussi parce qu’il a révélé plusieurs détails intéressants sur la création du personnage par la main de certains de ses créateurs, tels que Toru Iwatani, le concepteur original du titre, et Tadashi Yamashita, le créateur qui était en charge de convertir l’apparence abstraite d’un cercle en un design plus élaboré, avec des bras et des jambes.

Si vous êtes fan de Pac-Man et que vous avez manqué la vidéo de la cérémonie, ne vous inquiétez pas, Comic-Con l’a déjà partagée. Nous vous recommandons de le voir si vous êtes un vrai fan de cette série, car vous ne voulez pas manquer quelques détails sur le contexte dans lequel le jeu a été créé et sorti, qui s’est vendu à 48 millions d’exemplaires à ce jour sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible et Il a généré plus de 14 millions de dollars de bénéfices.

Par exemple, lors de l’émission, Yamashita a partagé un peu sur la façon dont il mène le processus d’illustration et a révélé de nouveaux personnages pour marquer l’occasion. Il a également révélé que lors de la création de Pac-Man, afin de lui donner une apparence plus expressive, il a allongé les yeux du personnage, c’est pourquoi ils sont oblongs.

Nous ne vous en disons pas plus et mieux nous vous laissons la vidéo pour que vous puissiez voir toute la fête.

Qu’as-tu pensé de ce rendez-vous? Pensez-vous que Pac-Man mérite d’être dans le Character Hall of Fame pour son énorme impact sur l’industrie? Dites le nous dans les commentaires.

Comme nous vous l’avons dit, il y a eu beaucoup d’annonces importantes en 2020 pour célébrer la mascotte de Bandai Namco. Parmi les plus importants, il y a le lancement d’un jeu avec la mécanique de Battle Royale, un autre qui permet aux utilisateurs de construire leurs propres niveaux et un autre qui profite de la géolocalisation pour transformer le monde en un labyrinthe géant du jeu. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Pac-Man en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source