Le succès de Pokémon Go est indéniable. Depuis sa création, le jeu mobile Niantic a été une grande révolution. Il ne s’est pas seulement limité à offrir aux joueurs de nouvelles expériences avec lesquelles assurer une jouabilité spectaculaireIl a également continué à se développer pour que les joueurs trouvent toujours la meilleure expérience. Par conséquent, avec une proposition aussi intéressante, il n’est pas surprenant qu’il y ait des développeurs qui s’inspirent de la formule.

Ces dernières années, nous avons vu toutes sortes de titres inspirés de ces propositions mais aucun n’a eu le succès escompté. Bien qu’il s’agisse d’un défi que Bandai Namco a décidé de relever avec l’arrivée de Pac-Man Geo, une proposition qui il ne se limite pas à nous inviter à sortir dans la rueIl est plutôt destiné aux joueurs du monde entier pour expérimenter le monde réel avec cet adorable ami jaune.

La première est prévue pour septembre et l’intention est d’atteindre 170 pays à travers le monde, une façon de se connecter de manière spectaculaire. Bien sûr, sera disponible pour iOS et Android Et bien que nous ne connaissions pas déjà une date exacte, il ne nous faudra peut-être pas longtemps pour en savoir plus sur ce titre incroyable. Mais que pouvons-nous attendre exactement de son gameplay?

Il semble que les joueurs du monde entier auront l’occasion de voir des parties du monde grâce au informations géographiques présentes dans le jeu. D’autre part, cela indique que c’est le moment où les joueurs doivent faire un labyrinthe en choisissant entre une grande variété de rues et en essayant d’obtenir le meilleur score contre des rivaux du monde entier.