Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’esport continue de croître et les organisations derrière les équipes sportives traditionnelles y voient un pari intéressant qui peut s’avérer être un investissement judicieux. On le voit déjà au Mexique, puisque Grupo Pachuca, la société derrière Pachuca en Liga MX, a annoncé la création d’une carrière d’esports avec le Paris Saint-Germain, l’une des équipes sportives ayant la plus grande puissance économique d’Europe.

Comme le rapporte le quotidien sportif Récord, Pachuca a annoncé vouloir avoir «les meilleures forces de base de joueurs du pays». Autrement dit, ils recherchent quelque chose de similaire à ce qu’ils ont réussi à faire avec leur académie de football, dont sont sortis des talents tels que Hirving Lozano (Naples) et Héctor Herrera (Atlético de Madrid), qui ont atteint des équipes importantes dans les ligues européennes.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Qu’est-ce qu’un Sneakerhead et pourquoi Reebok x Tom & Jerry pourrait-il en fabriquer un pour vous?

“Dans 10 ans, nous voulons avoir les meilleures forces de base de joueurs du pays, comme nous le sommes maintenant dans le football, d’où viennent des talents tels que Hirving Lozano et Héctor Herrera”, a déclaré Gil Marines, directeur du marketing de Pachuca, lors d’une conférence avec ..

Dans le cadre de son projet e-sport, Pachuca entend développer différents domaines qui donneront plus de sérieux à son équipe d’esports. Par exemple, ils prévoient de créer un domaine de la médecine du sport axé sur le jeu de compétition. L’intention est que, grâce à l’Université de football, des professionnels tels que des psychologues, des entraîneurs physiques et des physiothérapeutes puissent être formés pour servir les joueurs professionnels.

🎮 | Ne leur dites pas, ne leur dites pas … Qu’est-ce qui construit grand avec mon @EsportsPachuca! Cela ne fait que commencer … 🪄 # TeJuroQueTeAmo💙 https://t.co/nSFEcRgupJ – Club Pachuca (@Tuzos) 9 janvier 2021

Une alliance intéressante avec le PSG

Pour y parvenir, Pachuca proposera différents cours pour les joueurs à l’Université de football. Ils cherchent également à construire une maison de joueur. Pour faire tout cela, ils auront les conseils du PSG, une équipe française qui a déjà investi des moyens considérables sur la scène du jeu compétitif. Au cas où vous ne le sauriez pas, depuis 2016, l’équipe parisienne participe aux compétitions de League of Legends, FIFA et Brawl Stars.

“Pendant un an, nous avons commencé à planifier le projet, nous avons cherché différentes équipes qui avaient déjà une division eSports pour nous conseiller et la première qui nous a répondu était le PSG”, a déclaré Marines.

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei

Grâce à l’aide du PSG, Pachuca a appris des éléments importants, comme la méthode de recrutement des joueurs de différents pays ou quels sont les jeux auxquels ils doivent participer. Il semble donc qu’ils souhaitent profiter de l’expérience du PSG pour pouvoir devancer les autres équipes d’esports de la région.

Pachuca travaille dans l’esport depuis un certain temps

Il est important de noter que Pachuca a annoncé il y a près de 2 ans son intention d’entrer dans le monde du jeu compétitif. Leurs premiers pas dans le monde du jeu compétitif ont été lents, mais ces derniers mois, ils ont accéléré le rythme.

En fait, Pachuca compte déjà 25 joueurs professionnels en compétition dans des titres tels que League of Legends; Appel du devoir; Rainbow Six Siege; Fortnite, Clash Royale et bien sûr FIFA. C’est ce dernier dans le seul à concourir dans une ligue officielle; du reste, ils diffusent en direct sur leurs canaux sociaux.

👀 Tuzobrinos je te vois dans #Twitch avec notre joueur @HolaSoyCarmelo dans # FIFA21

➡️ https://t.co/kjWprRrVZi#GoPAC#TeJuroQueTeAmo 💙 pic.twitter.com/V6b034x6Ao – Officiel eSports du Club Pachuca (@EsportsPachuca) 9 janvier 2021

Il est à noter que Pachuca a choisi ces jeux comme les bons pour faire ses premiers pas dans le monde de l’esport après une enquête sur les réseaux sociaux. Nous ne serions pas surpris s’ils décidaient plus tard de participer à d’autres compétitions, telles que Rocket League ou Free Fire.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ce projet? Pensez-vous que Grupo Pachuca donnera une impulsion positive à l’e-sport dans notre région? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées au monde de l’esport.