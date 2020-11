Et si nous allions RPG et musique? Eh bien, nous obtenons évidemment Taiko no Tatsujin: Pack d’aventure rythmique, un titre de compilation des deux jeux dans lesquels ce batteur de Taiko qui fait déjà une grosse brèche en Occident affrontera les ennemis les plus dangereux et les plus rythmés. Étant donné que la publication de cette tranche est prévue pour prochain 3 décembre 2020 Sur notre territoire, il est normal que nous commencions à voir plus de promotion de lui, et maintenant il est plus que clair que cette aventure musicale peut aussi être difficile pour nous, grâce à deux nouvelles remorques qui ont été diffusés via les réseaux sociaux.

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack montre ce dont il est capable (sur la piste de danse) dans ses deux nouvelles bandes-annonces

Les deux grandes aventures de Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack arrivent très bientôt sur Nintendo Switch, donc notre tambour Taiko préféré devra parcourir deux mondes pour sauver tous ses habitants. Comme dans tout RPG digne de ce nom, dans ces jeux, nous avons également des combats dans lesquels nous affrontons des ennemis, mais la particularité est que nous devons suivre le rythme de la musique pour leur infliger plus de dégâts, comme nous pouvons le voir dans les deux nouvelles bandes-annonces qui sont ont partagé maintenant. Et nous aurons également la possibilité d’entraîner un grand nombre de monstres qui prendront notre parti!

Par conséquent, il y a moins d’un mois pour jouer à Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack dans l’Ouest, donc si l’attente est un peu difficile, il ne nous reste plus qu’à regarder ces vidéos encore et encore sur Ceux qui sont plus que clairs pour nous que ce ne sera pas une mauvaise aventure musicale, mais que cela nous mettra à l’épreuve de toutes les manières. Et vous, avez-vous déjà un exemplaire du jeu réservé pour commencer à frapper le tambour dès la première minute?

