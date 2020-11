Nous explorons certaines des offres les plus intéressantes pour la console Sony.

Cela peut sembler quelque peu futile d’avoir son successeur déjà parmi nous, mais PlayStation 4 est une console qui a encore beaucoup de guerre à combattre; a été à la maison quelques-uns des titres les plus influents de cette générationainsi que l’hôte de nombreuses exclusivités les plus recherchées, alors pourquoi de nombreux joueurs ne voudraient-ils pas en profiter davantage? Avec cette approche, nous voulions apporter certaines des offres les plus intéressantes que nous ayons pu trouver cette semaine avant le Black Friday pour la console Sony, avec jeux, accessoires et divers packs intéressants.

Jeux en vente pendant la semaine du Black Friday sur PS4

Nous commençons avec l’âme de n’importe quel système à jouer: les jeux eux-mêmes. Il y a un grand nombre de titres proposés pendant ces jours sur les innombrables plateformes d’achat que nous pouvons trouver, mais pour nous, ceux qui ont le plus retenu notre attention aujourd’hui, le 20 novembre, sont les suivants:

Sekiro: Shadow die Twice pour 29,90 euros (Prix d’origine 31,99 euros). Cela fait un mois que nous avons vu l’actuel détenteur du titre GOTY en dessous des 32 euros dans lesquels il s’est installé au cours de cette année. Il n’y a pas grand-chose à ajouter pour le présenter, c’est l’un des titres d’action de la génération, le fruit de la vision de l’équipe de Hideaka Miyazaki et de toute l’expérience acquise après l’une des sagas les plus influentes de ces dernières années. C’est difficile, absorbant et très amusant.

Final Fantasy VII Remake pour 39,90 euros (prix d’origine 52,90 euros). Sans être le minimum absolu auquel nous avons eu cette ré-imagination du classique PSX, c’est l’un des meilleurs prix pour lequel nous pouvons obtenir l’une des revendications les plus importantes de la console Sony. Cette ré-imagination du FFVII original perturbe son combat et son histoire pour l’adapter à un monde qui sait ce qui s’est passé à Midgar il y a plus de vingt ans. Cela lui a valu l’amour et la haine de beaucoup, mais c’est toujours une production impeccable avec une proposition attrayante.

Doom Eternal (Edition exclusive d’Amazon) pour 19,99 euros (Prix d’origine Texte euros). L’un des candidats du jeu de l’année dans ce 2020 tumultueux, ainsi qu’une œuvre qui surpasse son prédécesseur à tous égards, qui était déjà un titre remarquable lors de son lancement. Les fans de FPS solo qui ne l’ont pas encore apprécié ont une opportunité en or avec la vente actuelle, qui flirte avec le prix minimum auquel nous avons vu ce titre.

Contrôle: Ultimate Edition pour 26,95 euros (prix d’origine 39,99 euros). Le dernier titre de Remedy mêle très intelligemment l’action interactive d’un tireur en milieu fermé à la troisième personne, avec les intrigues et les récits mystérieux qui caractérisent les œuvres de l’entreprise. Il s’agit de son édition complète, avec un historique supplémentaire pour son DLC, et il est à un excellent prix.

Ghost of Tsushima pour 49,69 euros (prix d’origine 69,99 euros). Sans être le meilleur prix auquel nous avons vu le voyage de Jin Sakai, ce titre mondial ouvert axé sur le combat et l’exploration est l’une des dernières grandes exclusivités pour PlayStation 4, ainsi que l’une des plus agréables disponibles. console, tant pour sa mise en scène que pour son environnement de travail, dérivé de son cadre.

Crash Team Racing Nitro Fueled pour 22,90 euros (Prix d’origine 39,99 euros). C’est l’un des meilleurs prix auquel nous ayons pu trouver cette relance d’un des titres de course de style arcade les plus drôles de sa génération; Nitro Fueled n’est pas seulement un lifting du CTR d’origine, mais il réadapte également bon nombre de ses mécanismes pour en faire un titre nouveau et agréable selon les normes d’aujourd’hui.

Bloodstained: Ritual of the Night pour 19,99 euros (prix original 34,95 euros). Ce successeur spirituel du mythique Castlevania: Symphony of the Night rassemble tout ce qui a fait de cette aventure une grande aventure dans les années 90 pour proposer une ré-imagination de ses bases dans un format mis à jour de la main de certains des responsables de la Castlevania de l’époque à laquelle il se réfère.

The Last of Us Part II pour 39,89 euros (prix d’origine 69,99 euros). L’un des titres les plus attendus de la génération, ainsi que l’un des nominés au jeu de l’année aux Game Awards de cette année; la conclusion de l’histoire que Joel et Ellie ont commencée a laissé très peu de joueurs indifférents. C’est l’un de leurs meilleurs prix à ce jour, en particulier au format numérique.

Édition Marvel’s Spider-Man Game of the year pour 29,99 euros (Prix d’origine 49,99 euros). Avec Miles Morales balançant à travers les consoles Sony, il convient de se souvenir du titre qui sert de début à son histoire. Marvel’s Spider-Man est l’une des propositions les plus intéressantes autour du super-héros en collants bleus de ces dernières années, et c’est sa version la plus complète à ce jour, et à prix réduit.

Accessoires en vente pendant la semaine du Black Friday sur PS4

Une fois que nous avons vu les jeux vidéo présentés pour la console, nous passons en revue les accessoires pour elle, en vente, qui ont le plus retenu notre attention au cours de cette semaine avant le Black Friday; parmi lesquels des articles de Sony lui-même, des accessoires tiers et toutes sortes d’objets.

Volant pour simulation Logitech G29 Driving Force pour 199 euros (Prix d’origine 239,99 euros). L’un de nos modèles préférés dans sa gamme d’accessoires, à la fois pour être l’un des meilleurs volants que Logitech a disponibles pour la console Sony, et pour être l’un des modèles avec la meilleure intégration pour cela.

PlayStation VR (Modèle ZVR2) + Caméra + VR Worlds pour 289,95 euros (Prix habituel 321,63 euros). Bien que nous ne parlions pas d’une offre en soi, il est relativement difficile de trouver ce pack d’accessoires liés à la VR pour la console Sony à un meilleur prix. Ce pack comprend le casque de réalité virtuelle, la caméra PlayStation VR et le titre PlayStation Worlds.

Casque sans fil Sony Gold (or rose) pour 69,95 euros (prix d’origine 99,95 euros). C’est le meilleur prix auquel on ait vu ces dernières semaines ces écouteurs sans fil Sony, ceux qui, sans être spectaculaires, ont une excellente intégration avec la console Sony et profitent de leur configuration pour profiter pleinement du son qui en sort. .

Contrôleur Thrustmaster eSwap Pro pour 99,99 euros (Prix d’origine 158,43 euros). Cette télécommande Thrustmaster intéressante a une connexion propriétaire pour le clavier et les leviers qui vous permettent de changer leur position et leur distribution à des endroits; De plus, il dispose de boutons supplémentaires, d’excellentes finitions et d’autres extras qui en font un bon contrôleur de compétition.

Station de recharge sans fil FlashFire pour 27,86 euros (Prix d’origine 39,99 euros). Cet accessoire simple et pratique nous permet de charger notre manette Dualshock 4 sans avoir besoin de câbles supplémentaires et de manière autonome depuis la console elle-même, pour toujours avoir notre manette prête à se battre.

Adaptateur Thumb Grip Pro Control pour 2 euros (Prix d’origine 3,80 euros). Le prix bas auquel on retrouve cet adaptateur Gioteck pour Dualshock 4 justifie amplement l’utilité que l’on peut leur apporter dans certains genres, où une stabilité supplémentaire ou une facilité d’action sur le levier peut être cruciale pour nous donner la victoire. Que ce soit le cas, ou simplement profiter davantage du toucher, cet accessoire est à un prix avantageux.

Services en vente pendant la semaine du Black Friday sur PS4

Les services dont Sony dispose pour sa PlayStation 4 sont également en vente cette semaine. Les différents mois de PlayStation Plus et PlayStation Now peuvent être trouvés à un prix inférieur, et dans leur boutique virtuelle, ils ont plusieurs promotions actives à cet égard.

PlayStation Plus 12 mois pour 44,95 euros (prix régulier 59,99 euros). Le service Sony nécessaire pour profiter du multijoueur de la PS4, ainsi que la porte à divers avantages et promotions liés à ses différentes consoles. L’abonnement de 12 mois proposé est la proposition la plus intéressante à nos yeux.

PlayStation Now 12 mois pour 44,99 euros (ancien prix 59,99 euros). De même, nous pouvons trouver votre service PS Now actuellement en vente; un service qui se distingue par la possibilité de jouer certains classiques des systèmes Sony.

Packs de consoles en vente pendant la semaine du Black Friday sur PS4

En fermant ce texte, nous voulons mettre en évidence certains des packs de consoles que nous avons pu trouver à un bon prix, afin que ceux qui veulent entrer dans l’écosystème maintenant, pour une raison quelconque, voient ce qui est disponible; même sans avoir d’offres actives aujourd’hui 20 novembre.

Console PS4 Pro + Ghost of Tsushima pour 434,95 euros. C’est le prix le plus bas auquel nous avons pu trouver ce pack, qui comprend la PlayStation 4 la plus puissante proposée par Sony ainsi que l’une des grandes versions de l’année.

Console PS4 Slim + Red Dead Redemption 2 + GTA V: Premium Edition pour 349,99 euros. À un prix légèrement inférieur, c’est l’un des packs PS4 Slim de 1 To les plus intéressants que nous ayons trouvés en stock, avec deux des grandes œuvres de Rockstar pour accompagner la console.

Console PS4 Slim Days of Play Limited Edition pour 379 euros. Enfin, et séduisante pour les collectionneurs fans de matériel Sony, l’édition limitée de sa PS4 Slim, accompagnée de ses deux manettes spéciales, a été vue par Amazon avec un prix un peu plus bas que d’habitude, qui tourne autour de 399 euros.

Offres supplémentaires non-PlayStation 4

Encore une fois, et comme nous l’avons fait à une autre occasion, pendant ces jours de promotions, d’offres et de campagnes, nous en ajoutons d’autres à la fin de nos textes. A cette occasion, ces promotions nous viennent d’Amazon, et nous pensons que certaines d’entre elles peuvent présenter un intérêt général pour nos lecteurs:

30 jours gratuits d’Amazon Prime pour les nouveaux inscrits. Pour ceux qui n’ont pas encore fait partie du service Amazon Prime et de ses avantages à acheter sur la célèbre place de marché numérique, les trente premiers jours de ce service sont gratuits pour les nouveaux inscrits. Après eux, le tarif habituel de 36 euros par an s’appliquera.

Essai de 90 jours pour Prime Student. Si vous êtes étudiant, Prime Student est un format de paiement réduit pour Amazon Prime qui préserve les avantages du service d’origine à un prix légèrement inférieur. En vous identifiant en tant qu’étudiant, vous disposez d’un énorme 90 jours d’essai avant de vous lancer ou non dans le service, nous vous invitons donc à jeter un coup d’œil si vous êtes intéressé par les avantages d’Amazon Prime.

3 mois gratuits d’Amazon Music Unlimited. Alors que les utilisateurs d’Amazon Prime ont un accès immédiat à Amazon Music, ceux qui recherchent quelque chose de plus ont la version illimitée du service disponible, avec un accès illimité, une compatibilité directe avec Alexa.

