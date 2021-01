“Une grande mise à jour arrive à Animal Crossing: New Horizons fin janvier”, a déclaré Nintendo avant la fin de 2020. Et nous savons déjà tout ce qu’il contiendra. Cela pourrait se résumer en quelles émotions, objets saisonniers ou événement de carnaval, et nous serions un peu courts; Mieux vaut jeter un œil à l’actualité que nous venons de publier en expliquant tout son contenu, et au passage, dites-nous si vous considérez cette mise à jour succulente ou pas … Mais le communiqué de presse de Nintendo Espagne contient aussi des informations assez intéressantes, à propos le soi-disant pack de collaboration Animal Crossing Sanrio.

Annonce du pack de collaboration Animal Crossing Sanrio

La première chose est que ce n’est pas la première fois que le populaire simulateur social de Nintendo et Sanrio unissent leurs forces pour apporter du contenu à Animal Crossing. Sans aller plus loin, Animal Crossing: Poket Camp a déjà vu la franchise Hello Kitty traverser son camping, sous forme de mobilier, l’arc du chaton mythique, entre autres objets de collection, tandis que dans Animal Crossing: New Leaf les cartes amiibo ont été lancées en édition limitée au Japon, qui ils ont déverrouillé des meubles et d’autres choses intéressantes basé sur l’univers de la franchise japonaise Sario.

Selon le compte Nintendo, Cartes amiibo Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack peuvent être achetés dans les magasins physiques et en ligne sur 26 mars 2021. Le pack comprendra un total de 6 cartes amiibo, qui peut être utilisé dans les jeux compatibles, il est donc confirmé que son utilisation ne sera pas limitée à Animal Crossing: New Horizons. Avez-vous autre chose à ajouter? Eh bien, à l’avenir, ils donneront plus de détails sur ces cartes amiibo et ce qu’elles débloquent.

Pour rêver…

Si vous faites partie de ceux qui rêvent de voir Hello Kitty, le chat Chococat, le lapin My Melody sur votre île … eh bien, c’est possible, vous pouvez, mais vous devez vous rappeler que les collaborations précédentes ne l’ont pas atteint. beaucoup, se limitant avant tout aux meubles et aux vêtements. Bien sûr, pour demander, nous aimerions ce que nous donnerions! voir Aggretsuko, également la création de Sanrio, mettant l’accent sur Animal Crossing: New Horizons.

