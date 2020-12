Un bouton d’alerte est le nom d’une entreprise qui résonne fortement auprès des fans de Nintendo, puisqu’elle a été mandatée pour apporter sa console hybride des titres d’une portée et d’un impact énormes Social. Superproductions authentiques. Cependant, Doom Eternal a élevé la barre presque au plafond, car selon leurs propres mots, il a été le port le plus exigeant qu’ils aient jamais fait.

A l’occasion de son lancement dernier 8 décembre, Nintendo Everything a eu l’occasion de discuter avec Cody Nicewarner et Travis Archer, Producteur principal et Ingénieur en chef de Panic Button respectivement, sur les capacités techniques du jeu, les difficultés rencontrées ou les plans pour le futur DLC.

Ceci est l’interview complète.

Q. De nombreux fans se sont demandé quel était l’état de la version Switch de Doom Eternal, il est donc bon que le jeu soit en baisse. Pouvez-vous nous dire pourquoi le port a pris plus de temps que prévu? S’agissait-il simplement de développer la meilleure expérience possible?

R. Lorsque nous avons commencé à travailler, nous savions que Doom Eternal allait être un engagement à long terme qui nécessiterait toute notre expérience. Nous avions déjà eu des contacts avec le moteur idTech pour porter des jeux comme Doom, Wolfenstein 2: The New Colossus et Wolfenstein: Youngblood sur Nintendo Switch, mais Doom Eternal était à un autre niveau. Totalement. Marty Stratton et Hugo Martin [productor ejecutivo y director creativo de id Software respectivamente] Doom Eternal a été dit à l’occasion qu’il s’agissait de l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire d’id Software, et nous ne pourrions être plus d’accord. Recréer fidèlement cette ambition pour les joueurs de Nintendo Switch a vraiment pris ce temps supplémentaire, mais nous sommes convaincus que cela en vaudra la peine.

Q. Les facteurs qui ont conduit au premier retard (de novembre à mars) étaient-ils les mêmes qui ont compliqué le développement de la version Switch? Le coronavirus, etc.?

R. Au-delà de la taille ou de l’ambition du jeu, nous n’avons plus rencontré de facteurs uniques qui ont eu un impact sur le développement. Cependant, comme d’autres entreprises, nous avons dû faire face aux défis du travail à domicile. Notre entreprise a réagi rapidement et promu la santé et la sécurité de nos employés, nous obligeant à travailler dans un environnement inconnu. Avec un peu de soutien et de collaboration de Bethesda et d’id Software, nous nous sommes adaptés rapidement et avons atteint notre objectif de porter Doom Eternal sur Switch. Cela nous excite, nous attendons avec impatience son lancement.

P. Panic Button a une longue expérience de la saga grâce à la version Switch de Doom (2016), mais on imagine que Doom Eternal était une bête très différente à affronter. Quels défis avez-vous rencontrés en créant un jeu gigantesque comme celui-ci sur le système?

A. idTech 7 est vraiment un moteur de nouvelle génération. Son utilisation des fonctionnalités matérielles et des capacités d’optimisation des pilotes sur d’autres consoles et sur les PC ne peut pas toujours se traduire par Switch. La vérité est qu’il est extrêmement bien optimisé en général, et lors du portage sur Switch, c’est devenu un problème, mais notre équipe a des expériences similaires d’autres générations et nous nous appuyons généralement sur cette expérience pour trouver une issue, pour exploiter la mémoire ou optimisations des performances que le développeur d’origine a ignorées ou n’a pas eu le temps de mettre en œuvre. Dans le cas de Doom Eternal, id Software n’a rien négligé et nous avons dû creuser profondément pour obtenir les performances que nous nous étions fixées.

Q. Est-ce que quelque chose que l’équipe a appris en travaillant avec Doom (2016) s’est avéré bénéfique lors du portage de Doom Eternal?

R. Sans aucun doute. Notre expérience de travail avec idTech et Switch nous a garanti un bon départ. idTech 7 est un grand pas en avant pour le moteur, mais notre expérience de portage de jeux utilisant idTech 6 a été appliquée à Doom Eternal. Les relations que nous avons déjà établies avec id Software ont également été inestimables. Tout au long du développement, votre personnel a loué nos efforts et nous a aidés à franchir la ligne d’arrivée.

Q. À quoi les joueurs peuvent-ils s’attendre en termes de fréquence d’images et de résolution sur Switch?

A. L’expérience peut être comparée à Doom, Wolfenstein 2: The New Colossus et Wolfenstein: Youngblood.

Q. Y a-t-il des plans pour amener tous les DLC sur Switch?

R. Notre intention est de porter également l’expansion des Dieux Anciens.

Q. Au cours des dernières années, Panic Button a travaillé avec de nombreux jeux Switch différents. Diriez-vous que Doom Eternal a été le portage le plus difficile à réaliser, ou y a-t-il un autre projet que vous avez considéré comme plus difficile à développer?

A. Doom Eternal est un jeu très exigeant. Notre point de départ, avec toutes les astuces que nous avions des projets précédents, a rendu ses performances comparables à Doom (2016) sans optimisations. Donc oui. Je dirais que c’est le titre le plus difficile à apporter à Switch.

Q. Avec les nombreux ports que vous avez effectués, comment le travail de Panic Button sur Switch s’est-il amélioré au fil des ans? Le développement est-il devenu plus facile à mesure que vous vous êtes familiarisé avec le matériel?

A. L’expérience aide, sans aucun doute. Nous avons de nombreuses équipes chez Panic Button qui travaillent sur des projets pour Switch et il y a beaucoup de flux de connaissances entre ces équipes. De plus, au fur et à mesure que nous avons progressé en tant qu’organisation, l’apprentissage tutoré a été essentiel au succès de notre travail et à la croissance individuelle de nos employés.

P. Panic Button s’est fait un nom en tant que l’un des studios incontournables pour les ports Switch. Quelles autres surprises vous réserve l’avenir sur la console Nintendo?

R. Nous prévoyons de continuer à travailler avec nos amis de Nintendo et d’autres premières parties et nous sommes impatients d’en partager plus avec vous.

