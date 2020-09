Par Stephany Nunneley,

Vendredi 11 septembre 2020 19:53 GMT

Et sur Xbox One «un peu plus tard».

Remake de Panzer Dragoon arrive «bientôt» sur PC et PS4, selon le compte Twitter officiel du jeu.

Actuellement disponible via Stadia et sur Nintendo Switch, il est connu depuis un certain temps que le jeu arrivait sur PC.

Annoncé pour Switch lors de l’E3 2019, il a été révélé à l’automne de cette année que le titre développé par MegaPixel Studio se dirigerait vers Steam. Vous avez même pu la wishlist.

Maintenant, nous savons qu’il se dirige également vers PS4 ainsi que Steam et GOG.

La version Xbox One est également toujours disponible, mais elle sortira «un peu plus tard». On ne sait pas combien de temps plus tard, mais au moins ça arrive.

