À de nombreuses reprises, nous avons vu des histoires d’erreurs de prix qui rendent la communauté heureuse en leur permettant d’obtenir des jeux très bon marché ou gratuits. Maintenant, nous voyons une erreur qui a eu l’effet inverse, car elle a permis de proposer des jeux PlayStation Store pour plus de 13000 $ USD.

Ce qui se passe, c’est que différents utilisateurs de Twitter en Europe rapportent que des jeux comme Greedfall ont commencé à être proposés à des prix exorbitants dans la boutique numérique de PlayStation 4 et PlayStation 5. Ce qui se passe, c’est que pour les utilisateurs du Royaume-Uni, il est apparu avec un prix de £ 10 000 GBP; pour sa part, le prix était de 10 000 euros pour les joueurs de l’Union européenne. Autrement dit, un peu plus de 13 000 USD au taux de change actuel.

@AskPlayStation yo @AskPS_UK pensez-vous que c’est un bon prix … #Greedfall 10 000,00 £ pour les membres PS Plus? Assetto Corsa pour 6,24 £? S’agit-il de vos jeux PS Plus mensuels? #Playstation #Sony #psplus #AssettoCorsaCompetizione @eurogamer @IGNUK pic.twitter.com/U5E2JZUjZ4 – Andreas K. (@CollateralWill) 5 janvier 2021

Il convient de mentionner qu’il semble que ce soit une erreur qui apparaît depuis l’année dernière. Nous le disons, car IGN UK rapporte qu’un des membres de leur groupe Facebook a affirmé que Dead Cells se vendait 10000 £. De son côté, l’utilisateur de Twitter connu sous le nom de Garyz a signalé la même erreur avec Friday the 13th: The Game.

Sony n’a rien dit sur l’erreur

Il est important de noter que Sony n’a pas commenté ce bogue du PlayStation Store pour le moment. Donc ce qui le fait apparaître est inconnu.

Dans le cas où un jeu que vous souhaitez acheter apparaît avec ce prix, nous vous demandons de nous le dire dans les commentaires. Nous vous recommandons également d’être patient si vous rencontrez cette erreur et d’attendre que le jeu revienne à son prix normal.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Avez-vous connu le cas d’un cas similaire? Dites le nous dans les commentaires.

