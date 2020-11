Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Juste après le lancement de la nouvelle génération de consoles de Microsoft et Sony, Activision a publié Call of Duty: Black Ops Cold War, le nouvel opus de la série, qui profiterait des fonctionnalités de la Xbox Series X et de la PlayStation 5. Cependant Certains joueurs Playstation 5, au lieu de jouer à la version de nouvelle génération, jouent par erreur à l’édition PlayStation 4.

Les options pour les jeux cross-gen pour beaucoup peuvent sembler un peu déroutantes, surtout compte tenu des différentes éditions dans lesquelles ils sont vendus et des avantages qu’ils offrent. Eh bien, avec Call of Duty: Black Ops Cold War, cela a été encore plus déroutant, car cela incite les utilisateurs de PlayStation 5 à essayer l’édition ancienne génération.

En effet, comme le rapporte Eurogamer, les joueurs qui achètent la version Cross-Gen Bundle du jeu ou Ultimate Edition ont la possibilité de télécharger les versions PlayStation 4 et PlayStation 5 et de sélectionner les modules complémentaires qu’ils souhaitent. installer avec.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Call of Duty: Black Ops Cold War propose un contenu exclusif pour les utilisateurs de PlayStation.

Comment sélectionner la version de Call of Dut: Black Ops Cold War à jouer?

Naturellement, les joueurs PlayStation 5 choisissent de faire le téléchargement complet, car cela téléchargerait tous les modes (campagne, multijoueur, zombies, etc.). Le problème est qu’avec cela, ils téléchargent également la version PlayStation 4 et pas seulement cela, mais lorsque la PlayStation 5 est installée, elle sélectionne cette version par défaut, ce qui fait fonctionner la version ancienne génération lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton de lecture.

La version PlayStation 5 a la compatibilité DualSense, de meilleurs temps de chargement et fonctionne jusqu’à 120 ips, donc lors de la lecture de la version PlayStation 4, les joueurs ne peuvent pas tester ces fonctionnalités.

Cependant, il existe un moyen simple de changer cela. Si vous avez acheté la version Cross-Gen Bundle ou Ultimate Edition, il suffit qu’après le téléchargement et l’installation, appuyez sur les 3 points qui apparaissent à côté du bouton de lecture et sélectionnez la version PlayStation 5. Une fois cela fait, le le système exécutera l’édition PlayStation 5.

Sélectionnez la bonne version que vous souhaitez lire (image: Eurogamer)

Êtes-vous l’un des utilisateurs qui jouait à la mauvaise version de PlayStation 5? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous êtes intéressé par l’édition numérique de Call of Duty: Black Ops Cold War, sachez que vous devrez disposer de beaucoup d’espace disponible sur le SSD de la PlayStation 5.

Call of Duty: Black Ops Cold War a fait ses débuts le 13 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

