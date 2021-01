Un nouveau roman visuel s’approche de l’eShop de la console hybride, il s’agit Paradigme Paradoxe, du type otome, c’est-à-dire d’une fille protagoniste entourée de beaux garçons avec un thème romantique surtout en arrière-plan, et a le soutien de l’éditeur Idea Factory, connu pour avoir apporté de nombreux titres sur consoles comme la saga Megadimension Neptunia, ou le de Rune Factory, donc j’espère que ce nouveau titre est de qualité. Le problème est que pour le moment, il n’est annoncé dans les terres japonaises que depuis un certain temps 2021, il est donc clair qu’il y a encore un peu d’attente pour que son emplacement soit annoncé dans le reste des territoires, peut-être quelque temps plus tard. Nous continuerons de surveiller toute nouvelle information qui pourrait émerger à cet égard au cours des prochains mois de ce roman visuel saisissant.

L’année 25XX. Un monde où l’humanité ne peut vivre que dans des colonies isolées. Le protagoniste, étudiant à l’académie, s’ennuyait de la monotonie de la vie quotidienne. Un jour après jour inconscient des potins sur “Heroes” et “Vermin”, l’ennemi de l’humanité, ou les beaux garçons de l’académie. Une nuit, elle est sortie de la chambre et a rencontré de manière inattendue une colonie de vermine envahissante, se retrouvant dans la situation la plus dangereuse! Cependant, quatre filles sont apparues et ont repoussé la vermine avec des capacités miraculeuses. Suite à l’événement, le protagoniste décide de travailler comme héroïne, menant une vie bien remplie en tant qu’étudiant et champion de la justice. Mais pourquoi n’a-t-elle pas plus de chances de parler aux beaux mecs dont tout le monde parle…? Quel est le secret de (filles / garçons)…? Et quelle est la véritable identité de l’ennemi en devenir …? Découvrez chez Paradigm Paradox Voir également

La source

en relation