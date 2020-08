L’eShop de Nintendo Commutateur Il ne cesse d’ajouter de nouveaux jeux de tout genre, et c’est qu’à l’heure actuelle, ce magasin virtuel est l’un des meilleurs environnements numériques pour les entreprises pour lancer ces titres qui finiront sûrement par acheter un grand nombre de joueurs. Ainsi, il a maintenant été confirmé que paradis Tueur, un jeu dans lequel nous devrons enquêter sur des mystères avec Lady Love Dies, arrivera sur Nintendo Switch (et aussi sur Steam) sur le 4 septembre 2020. Tout ne passe pas un bon moment dans cet environnement paradisiaque!

Paradise Killer commencera à résoudre des mystères début septembre sur Nintendo Switch

Lady Love Dies est une « geek d’investigation » qui vient d’exil pour retrouver le meurtrier caché dans cet environnement paradisiaque. Ainsi, nous explorerons une île pleine de secrets, située dans un futur alternatif, qui sera pleine de secrets et de mystères à résoudre. De plus, nous pourrons choisir qui nous accuserons, mais pour cela, nous devrons trouver des preuves qui soutiennent cette conjecture, et par conséquent, nous parcourrons la longueur et l’étendue de cet environnement. Il existe de nombreux tueurs potentiels, mais ce sont les joueurs qui décideront du chemin qui mènera à la vérité! Bien sûr, pour mener à bien tout cela, nous visiterons également des zones cachées, et c’est que de nombreux mystères nous attendent.

Voir également

Par conséquent, si vous êtes intéressé à vous rendre sur l’île paradisiaque de Paradise Killer pour vous assurer que le meurtrier ne parvienne pas à son terme, vous n’aurez plus à attendre, car ce lancement est, comme on dit, tout autour. le coin. Et vous, qui de tous les personnages qui nous sont présentés dans l’image précédente pensez-vous avoir le potentiel d’être le meurtrier qui met cet endroit en danger?

Source: communiqué de presse

en relation