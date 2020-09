Image: RichardRae1

La semaine dernière, je vous ai demandé de créer des images sur le thème des pirates afin que nous soyons prêts pour aujourd’hui, qui est la journée Talk Like A Pirate. Parfois, je prévois ces choses!

Notre image gagnante cette semaine vient de Richardrae1 qui nous montre pourquoi les démons de Doom ont intérêt à rester sur Mars.

Attendez … une seconde. *Se racle la gorge.*

Arr, vous faites tous un si beau travail cette semaine, je pourrais même dire que vous méritez des médailles. Donc, dans l’esprit d’être plus gentil que les anciens des eaux d’hier, je partage une récompense avec des bâtards en bas.

Et comme toujours, vous pouvez naviguer sur o’er ici pour jeter un œil à toutes les entrées de la semaine dernière. Arr, fais attention dans ces eaux, car ils sont Sonics a’plenty. Plus de sons que n’importe quel homme ont besoin, si vous me demandez.

Le frère négligé de Yoda gagner une médaille pour celui-ci. Image: voir ci-dessusNeuroplastique mieux vaut ne pas marcher sur la planche maladroite en position debout. PCDania devrait avoir un bateau plus grand avant d’être chasseur de requins. Image: Voir ci-dessusShindeiru envoyé un pirate chercher un pirate, un plan digne! Image: voir ci-dessussciteach être en train de créer de l’art, oui. Image: voir ci-dessusMrichston crée le parfait équipier: un baril de rhum! Yarh! Image: voir ci-dessusC.J. Emerson partage un dessin du pirate le plus meurtrier que j’ai rencontré! Image: Voir ci-dessusCecil Banon devrait marcher sur la planche pour ses crimes passés! Image: voir ci-dessusÉcossais graissé poser des questions sur l’amour sur un champ de bataille et je leur dis que je ne sais pas. Image: voir ci-dessus Et enfin, Bob le rocher sera jeté dans le brick pour ce vilain petit travail qu’ils partagent avec nous tous. Image: voir ci-dessus

C’est tout pour le concours de cette semaine! Si votre création n’a pas gagné, ne vous inquiétez pas! Il y a toujours demain où je serai de retour avec un nouveau concours « Boutique ».

