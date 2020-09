InnerSloth

Parmi nous est l’un des jeux les plus populaires en ce moment, car il est devenu le meilleur jeu à surveiller sur Twitch. Cependant, alors qu’il vient juste d’avoir un pic de popularité soudain, le jeu est en fait disponible depuis 2018. Cela signifie qu’il n’est pas si surprenant que les développeurs aient annoncé qu’une suite est en préparation. Et cela a conduit les gens à se demander si Among Us 2 sera gratuit et s’il sera sur console pour PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.

Comme mentionné précédemment, Among Us est devenu l’un des jeux les plus populaires et les meilleurs de l’année malgré sa sortie initiale il y a quelques années. Il a déjà gagné 1,5 million de joueurs simultanés, ce qui est un exploit incroyable et témoigne de sa popularité.

Avec tous les yeux rivés sur le jeu et son avenir, vous découvrirez ci-dessous si Among Us 2 sera gratuit et s’il sera sur console.

Parmi nous 2 sera-t-il gratuit?

Parmi nous 2 sera gratuit sur mobile.

Cependant, Among Us 2 ne sera pas gratuit sur PC, et il est dit que cela pourrait coûter plus cher que l’expérience actuelle disponible sur Steam.

Alors que la suite en développement coûtera plus cher, les développeurs ont déclaré que la suite serait lancée avec un coupon de réduction pour les propriétaires du jeu actuel sur PC.

En plus d’être gratuit sur mobile tout en coûtant plus cher sur PC, les développeurs ont également suggéré qu’il y aurait de la monnaie dans le jeu pour briser les gros lots cosmétiques afin que les joueurs puissent acheter / gagner ce qu’ils veulent.

Les plans ci-dessus ont été décrits par les développeurs, mais ils ne sont pas entièrement gravés dans la pierre.

Est-ce que Among Us 2 sera sur console?

Among Us 2 n’est pas prévu pour la console lors de son lancement.

Plutôt que de venir sur console pour PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, le plan actuel est de se concentrer d’abord sur PC pour Among Us 2.

Ensuite, les développeurs tenteront de le porter sur mobile.

Quant à la date de sortie du jeu, les développeurs ont répété que c’était dans les tout premiers stades de développement.

Bien que nous ne sachions pas quand la suite sortira, les développeurs ont suggéré qu’elle serait en version bêta ouverte pendant plus de six mois.

Vous pouvez consulter les plans du développeur pour Among Us 2 sur le site Web d’InnerSloth.