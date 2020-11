Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Parmi nous est l’un des plus grands succès de 2020, mais beaucoup se demandent à quel point il a été populaire. Pour nous donner une idée, il y a un nouveau rapport qui indique qu’il a été téléchargé plus de 217 millions de fois.

Selon les chiffres de Sensor Tower, Among Us a plus de 217 téléchargements sur des appareils mobiles. De plus, ce projet free-to-play a généré 39 millions de dollars de ventes générées par les dépenses des joueurs au sein de l’application.

Pour vous donner une idée, parmi les titres qui auraient généré plus de 200 millions de téléchargements en 2020 figurent Free Fire, PUBG Mobile et Subway Surfers. Parmi nous figure parmi les gros frappeurs de l’industrie mobile.

Il est important de noter que ce chiffre n’inclut pas les téléchargements de Among Us sur Steam. Par conséquent, il ne prend pas non plus en compte le montant d’argent qu’il a généré par les téléchargements dans le magasin Valve.

Et vous, faites-vous partie des millions de personnes qui ont téléchargé Parmi nous? Pensez-vous que ce nombre augmentera beaucoup plus? Dites le nous dans les commentaires.

Parmi nous est disponible pour les appareils iOS et Android en tant que jeu gratuit avec des publicités. D’autre part, vous pouvez également l’acheter sur PC via Steam et profiter de sa version complète sans publicité.

