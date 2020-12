Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 24/12/2020 08:07

Il ne fait aucun doute le haut niveau de popularité qu’il a eu Parmi nous au cours du second semestre. Bien que le titre soit sorti en 20218, ce n’est qu’en 2020 qu’il trouve son public. Grâce à cela, il a été signalé que le jeu comptait 500 millions de joueurs actifs au cours du mois de novembre.

Selon Super Data, cela positionne le titre comme le jeu le plus populaire de l’histoire en termes de joueurs mensuels. Cependant, comme la majorité des utilisateurs sont sur mobile, où Among Us est gratuit, et qu’il n’y a pas beaucoup de monétisation dans l’ensemble, les rendements de cette expérience ne sont pas aussi élevés qu’on pourrait l’espérer.

La version PC, où Among Us peut être obtenu pour seulement 57,99 pesos, a généré 64% de tous les revenus enregistrés entre août et novembre 2020. La chose intéressante à ce sujet est que seuls 3% des utilisateurs du jeu sont sur cette plate-forme.

L’avenir de Among Us est plutôt prometteur. Il est actuellement disponible sur Nintendo Switch, PC et téléphones mobiles.. De même, l’année prochaine, il atteindra les consoles Xbox, où vous pourrez trouver un public plus large. Dans des sujets connexes, The Airship, la prochaine carte du titre, est maintenant disponible sur Nintendo Switch.

Via: Super Data

