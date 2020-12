Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 18/12/2020 10h35

Parmi nous et InnerSloth, les développeurs de ce jeu populaire, ont eu une semaine assez intéressante. Le 15 décembre, ce titre est arrivé sur Nintendo Switch, marquant ses débuts sur consoles, et depuis hier les utilisateurs du Xbox Game Pass ont eu l’occasion de profiter de cette expérience multijoueur sur PC. Maintenant, Il a été révélé que Among Us arrivera sur une autre console l’année prochaine.

Grâce au compte Twitter officiel d’InnerSloth, il a été révélé que Among Us sera disponible sur Xbox One et Xbox Series X | S en 2021. Pour le moment, il n’y a pas de date précise, ni de vente de lancement. De la même manière, il a été mentionné que ce titre atteindra également les consoles Game Pass.

HEY UH YEAH SO 💚 @XboxGamePassPC – disponible maintenant !!

💚 Parmi nous sur les consoles @Xbox en 2021 !! Xbox, nous sommes impatients que vous nous rejoigniez tous en tant que coéquipiers. vous pouvez nous tenir la main alors que nous passons ensemble à l’électricité. toutes les infos: https://t.co/1fro4e4fb0 https://t.co/fWY7fL9TPx – Parmi nous (@AmongUsGame) 17 décembre 2020

De cette façon, il ne manquerait que Sony pour rejoindre ce vaisseau rempli de membres d’équipage qui aiment le jeu InnerSloth. Cependant, pour le moment, on ne sait pas si ce titre atteindra PS4 ou PS5. Considéré qu’il est déjà disponible sur Switch et arrivera sur Xbox à l’avenir, Il semble que ce n’est qu’une question de temps pour voir Among Us sur PlayStation.

