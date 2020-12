Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Parmi nous a été l’un des jeux qui a fait le plus de bruit en 2020. Le hit indie d’InnerSloth est disponible pour l’instant sur PC et mobile, mais aujourd’hui il fera enfin le saut vers les consoles. Le titre était sur l’Indie World Showcase, car il fera ses débuts sur Switch.

Il y a une grosse surprise pour les fans du jeu et les propriétaires du système hybride, car ils n’ont pas à attendre longtemps pour profiter de Among Us on Switch. Ceci depuis InnerSloth et Nintendo ont confirmé que l’indie fait ses débuts aujourd’hui sur la console.

C’est vrai, à partir d’aujourd’hui, les joueurs pourront télécharger Among Us depuis l’eShop pour 5 $ USD. Vous devrez peut-être attendre un peu que le jeu soit prêt dans la boutique, mais il est certain qu’il sera proposé dans les prochaines heures.

Préparez le sas et rejoignez vos équipiers dans un jeu multijoueur de travail d’équipe et de trahison !! # AmongUsGame de @InnerslothDevs est disponible aujourd’hui sur #NintendoSwitch! #IndieWorld pic.twitter.com/RTrsLS02tV – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 15 décembre 2020

