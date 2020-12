Il y a des jeux qui gagnent beaucoup de renommée et que les utilisateurs demandent désespérément sur Nintendo Switch grâce à sa portabilité et aujourd’hui, grâce à l’Indie World du 15 décembre 2020, nous avons connu un nouveau titre qui rejoint cette liste. De cette façon, le plus que connu Parmi nous a confirmé qu’il arrivera sur la console hybride du Great N, mais le point positif de cette annonce est que nous n’aurons pas à attendre longtemps … il sera disponible dès 15 décembre 2020 dans l’eShop pour un prix de 5 €!

Parmi les États-Unis, a enfin confirmé son arrivée sur Nintendo Switch. Un imposteur parmi nous!

Dans les parties de 4 à 10 joueurs, que ce soit en mode multijoueur en ligne ou local (via wi-fi), il faut découvrir l’imposteur parmi nous dans Among US, le titre plus que célèbre qui est également disponible sur Android, iOS et PC, plates-formes avec lesquelles il y aura cross-play. Ainsi, nous devons effectuer diverses tâches dans le navire dans lequel nous nous trouvons, mais en étant toujours très prudents, car ledit imposteur (ou imposteurs) sera à l’affût pour assassiner celui qui s’y attend le moins. Et ce sera au reste des joueurs d’enquêter pour le découvrir et l’expulser dans l’espace avant qu’ils ne meurent tous!

De cette façon, les joueurs peuvent déjà commencer à s’entre-tuer, mais dans Parmi les États-Unis, tout est dit. Et vous, avez-vous déjà joué à ce titre avant que, en très peu de temps, vous ayez atteint le niveau de Mario Party lorsqu’il s’agit de détruire des amitiés de longue date?

