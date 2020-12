Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Parmi nous, la sensation de jeu de 2020 fera son chemin vers plus de plateformes. Ce qui se passe, c’est qu’en plus d’atteindre Nintendo Switch, il est également en route vers les consoles Xbox.

Par le biais d’une publication sur Xbox Wire, Microsoft a révélé qu’InnerSloth apportera Among Us à ses consoles. Grâce à cela, à un moment donné en 2021, les joueurs auront la possibilité d’être des membres d’équipage ou des imposteurs sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S.

Abonnez-vous au Xbox Game Pass pour 10 $ MXN– DISPONIBLE ICI

Quelque chose qui attirera l’attention de beaucoup, c’est que, une fois qu’il sera disponible sur Xbox, Among Us fera partie du catalogue Xbox Game Pass pour console. Grâce à cela, les abonnés à ce service n’auront pas à les acheter pour les payer.

Nous resterons à l’écoute lorsque InnerSloth partagera plus d’informations sur la sortie de Among Us sur Xbox.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous impatient de jouer parmi nous sur consoles? Dites le nous dans les commentaires.

Parmi nous est maintenant disponible pour PC, Nintendo Switch, iOS et Android. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles à son sujet.