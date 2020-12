Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Among Us a fait ses débuts en novembre 2018, mais ce n’est qu’en 2020 que son succès est monté en flèche. Le projet InnerSloth est actuellement l’un des jeux avec le plus d’utilisateurs au monde, qui a rendu possible son arrivée sur consoles après son lancement sur PC et appareils mobiles.

L’avenir semble plutôt prometteur pour l’indie, d’autant plus que sa base de joueurs augmente. Selon des rapports récents, le jeu a déjà battu des records importants et est l’un des titres les plus réussis de l’histoire en termes de nombre d’utilisateurs mensuels.

Parmi nous surprend par son nombre de joueurs mensuels

Selon un récent rapport SuperData (via Video Games Chronicle), Among Us est l’un des jeux les plus populaires de tous les temps en termes de joueurs mensuels. Pour mettre cela en perspective, sachez que le titre a enregistré près de 500 millions d’utilisateurs actifs en novembre seulement.

Il est un fait que le succès de Among Us augmentera encore plus, comme il a récemment fait ses débuts sur Nintendo Switch. De plus, l’année prochaine, il sera disponible sur les consoles Xbox, où il pourra être téléchargé et apprécié à partir du Xbox Game Pass.

Malgré son succès en nombre de joueurs, le rapport indique que les revenus du titre ne sont pas si élevés. SuperData a expliqué que l’indie n’a pas beaucoup d’options de monétisation, donc le chiffre de paiement n’est pas comparable au nombre de joueurs.

Comme vous le savez bien, le jeu est offert gratuitement sur les appareils mobiles. La plupart de vos revenus proviennent de la version PC. Cette tendance devrait changer avec sa sortie sur consoles.

“La version PC (qui commence à 5 USD) représentait la majorité des revenus d’août à novembre (64%) malgré une part extrêmement faible de la base totale de joueurs (3% en novembre).” indique le rapport.

Il est à noter qu’en novembre, le jeu a enregistré plus de 217 millions de téléchargements. Le grand nombre d’utilisateurs a permis à InnerSloth de générer plus de 39 millions de dollars de ventes enregistrées dans le titre.

Parmi nous est disponible pour Nintendo Switch, PC et appareils mobiles. Il arrivera sur les consoles Xbox l’année prochaine. Recherchez plus de nouvelles sur l’indie populaire dans ce lien.