La réalité de Among Us, le jeu du moment, est qu’il est passé d’un simple autre titre pour mobile et PC à un succès mondial en peu de temps et bien que cela ait été d’un grand avantage et une agréable surprise pour les développeurs, cela implique également le possibilité de problèmes majeurs dus au flux élevé d’utilisateurs. Eh bien, cela vient de se produire et il a été confirmé que le jeu s’est écrasé dans le monde entier.

Par le biais d’une publication sur son compte Twitter, InnerSloth, l’étude en charge de Among Us, a rapporté que le jeu s’est écrasé dans toutes les régions, c’est pourquoi il présente des problèmes pour les utilisateurs dans différentes parties du monde. Bien que la cause n’ait pas été révélée, l’équipe a signalé qu’elle travaillait déjà pour résoudre ce problème immédiatement. Il y a quelques minutes, certains joueurs ont signalé via les réseaux sociaux qu’ils ne pouvaient pas entrer parmi nous, ils attendent donc que le problème soit résolu. Cependant, il y en a d’autres qui assurent qu’ils jouent sans difficultés, il faudra donc être conscient.

Parmi nous est en baisse dans toutes les régions. Travailler à les remettre en ligne. – InnerSloth (@InnerslothDevs) 23 septembre 2020

Le succès soudain de Among Us est déjà compté à 85 millions de téléchargements et cela se reflétait dans ses serveurs qui commençaient à poser des problèmes. En fait, nous avons préparé une note pour vous avec une astuce qui vous aidera à les gérer et à jouer de la meilleure façon possible.

