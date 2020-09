Nous avons cru que Les gars de l’automne ça allait être la surprise de l’année, un jeu qui dévasterait tout le monde et tout, prenant le contrôle des jeux en ligne des joueurs et étant la star de services comme Twitch pendant des mois. Tous les projets ne peuvent pas submerger les jeux eSports très célèbres tels que Fortnite, Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive, LOL, etc. Cependant, Fall Guys l’a fait, bien que le succès et la popularité n’aient pas duré longtemps.

De toute évidence, Fall Guys est toujours un succès et durera de nombreux mois, remportant de nombreux jeux et streams, cependant, un concurrent sérieux a émergé qui le surpasse déjà en nombre de reproductions. Ce n’est autre que Parmi nous, un phénomène des shows live des youtubers les plus connus, a déjà été classé comme le jeu le plus vendu de l’année sur Steam avant Fall Guys et avec des pics de plus de 100000 téléspectateurs en Tic.

Parmi nous | Innersloth

Développé par Innersloth, c’est un jeu très original dans lequel les joueurs contrôlent leur personnage dans une pièce entourée d’autres utilisateurs, devant effectuer des missions dans un vaisseau spatial. Cependant, l’un d’entre eux est un imposteur et se consacrera à torpiller les efforts du groupe et à tuer le reste des joueurs un par un. Il ne peut pas être découvert, sinon l’équipage votera pour l’expulser du jeu et gagner le match.

Parmi nous est actuellement le jeu le plus vendu au prix de 3,99 euros, avec des pics de plus de 250000 joueurs simultanés sur Steam. Le plus curieux est que ce n’est pas un nouveau titre, en fait son lancement sur PC et appareils mobiles a eu lieu en novembre 2018, mais en raison de la popularité parmi les streamers, il a maintenant acquis une répercussion brutale. Combien de temps durera le succès?