La version mobile de Among Us est gratuite, donc InnerSloth gagne de l’argent grâce à la publicité. Cela dit, les publicités seront désactivées du jeu pour une durée limitée.

Dans un message officiel, InnerSloth a parlé de certains projets qu’ils ont pour Among Us. Là, ils ont mentionné que les publicités seront désactivées jusqu’en 2021. C’est parce que la publicité pose des problèmes et qu’ils préfèrent la désactiver pour causer des maux de tête à leur communauté.

«Il y a eu des problèmes avec des publicités inappropriées sur les mobiles, donc jusqu’en 2021, elles seront retirées. Prendre plaisir! Considérez cela comme un petit merci pour tout le soutien que vous nous avez apporté », a déclaré InnerSloth.

Puisque cela peut sembler injuste pour les joueurs qui ont payé pour désactiver les publicités, InnerSloth leur prépare une surprise. De plus, à un moment donné dans les prochains mois, les publicités reviendront et ceux qui ont payé n’auront pas à se soucier de la publicité.

Un nouveau patch est arrivé dans Among Us

Dans l’article, InnerSloth a également révélé qu’une nouvelle mise à jour est disponible pour Among Us.

Il s’agit d’une mise à jour qui apporte des modifications d’équilibre pour rendre la tâche de communication un peu plus complexe. Plusieurs bugs sont également corrigés, l’un d’eux empêchant la lecture du mini-jeu Polus Temperature sur iOS.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ces nouvelles? Dites le nous dans les commentaires.

Parmi nous est disponible pour les appareils iOS et Android en tant que jeu gratuit avec des publicités. D’autre part, vous pouvez également l’acheter sur PC via Steam et profiter de sa version complète sans publicité.

