Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si vous surfez habituellement sur Internet, vous avez sûrement entendu parler de Among Us. Après tout, ce joli jeu indépendant est devenu un succès viral du jour au lendemain. Ce succès n’est pas passé inaperçu auprès de ses créateurs, qui préparent déjà une suite.

Dans un article de blog, Inneersloth, le studio responsable de Among Us, a annoncé qu’il travaillait déjà sur Among Us 2. La raison pour laquelle le studio veut faire une suite au lieu de continuer à améliorer la tranche originale est qu’il a été difficile de l’améliorer. .

Donc, l’idée derrière Innersloth est que Among Us 2 est un projet conçu pour «soutenir la croissance». De cette façon, ils peuvent mettre en œuvre les idées qu’ils ont pour le jeu sans craindre de briser le cœur de la livraison originale.

Il est important de noter que même si une suite est en cours, Among Us continuera à fonctionner. En fait, leurs serveurs fonctionneront tant que les joueurs continueront à en profiter.

À quoi s’attendre de Among Us 2?

Mais alors que pouvons-nous attendre de Among Us 2? Pour commencer, ce sera un jeu qui maintiendra la structure de base de Among Us, mais avec un meilleur équilibre et des jeux pour un maximum de 15 joueurs.

Ce n’est pas tout, car l’étude explore également la possibilité d’améliorer le matchmaking et la modération. De cette façon, Among Us cherche à être une expérience où il est plus facile de trouver des jeux de certaines manières et où la toxicité est évitée autant que possible.

En outre, Innersloth prévoit d’étendre l’expérience parmi nous avec l’ajout de plus de rôles et de cartes. Ils prévoient également qu’il y aura «de nombreuses surprises» liées aux choses que la communauté a demandées.

Parmi nous est disponible pour iOS, Android et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce projet indépendant en cliquant ici.